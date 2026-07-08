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Justin Bieber dará show en la final del Mundial

El espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial 2026 reunirá grandes figuras internacionales.

Por El Universal

Julio 08, 2026 03:14 p.m.
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Justin Bieber dará show en la final del Mundial
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      Las versiones sobre la participación de Justin Bieber en el show del medio tiempo de la final del Mundial 2026 terminaron por confirmarse.

      El cantante canadiense fue anunciado como parte del espectáculo que reunirá a figuras como Madonna, Shakira y BTS en Nueva York.

      El evento tendrá lugar en la ciudad de Nueva York el próximo domingo 19 de julio y promete un gran espectáculo con estos grandes artistas internacionales para la final del Mundial 2026.

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