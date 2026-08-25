Muere Dolly Parton, leyenda mundial de la música country

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Los Ángeles (EFE).- Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y autora de éxitos como "Jolene" e "I Will Always Love You", murió este martes a los 80 años, informó su sobrino Bryan Seaver mediante Instagram.

"Una vida brillante como un diamante que resplandeció para que el mundo la viera", expresó Seaver en un comunicado difundido en nombre de la familia.

El mensaje destacó que Parton será recordada por su música, su trabajo como compositora, su ingenio, calidez y labor filantrópica.

Su fallecimiento ocurrió tres días después de que declarara a la revista People que continuaba trabajando, pese a enfrentar problemas de salud, y que todavía tenía numerosos proyectos por realizar.

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La artista había informado sobre sus padecimientos durante el otoño de 2025, después de cancelar una serie de conciertos programados para diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas.

Su estado de salud también le impidió asistir a la ceremonia de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Nacida el 16 de enero de 1946, Parton alcanzó popularidad durante la década de 1970 gracias a sus apariciones en programas de televisión estadounidenses y al lanzamiento de canciones como "Jolene".

En los años ochenta protagonizó películas como "9 to 5", trabajo que le valió una nominación al Globo de Oro. Durante esa etapa también consolidó su paso de la música country al pop.

A lo largo de su trayectoria obtuvo 11 premios Grammy y desarrolló una carrera paralela como actriz, empresaria y filántropa.

Además de su obra musical, su personalidad, sus pelucas rubias y su característica imagen la convirtieron en una figura reconocible de la cultura popular estadounidense.