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Video | Captan robo en Coppel de Plaza Sendero

La alarma de la tienda sonó mientras dos hombres en motocicleta escapan con la mercancía

Por Pulso Online

Agosto 25, 2026 12:18 p.m.
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Video | Captan robo en Coppel de Plaza Sendero
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      Dos sujetos en motocicleta perpetraron este martes un robo en la sucursal de Coppel de Plaza Sendero. Hasta ahora no se ha informado si fueron detenidos en la huida.

      En algunos videos compartidos en redes sociales, se observa que la alarma de la tienda comienza a sonar, mientras dos hombres huyen en una motocicleta con varios artículos, aparentemente sustraídos ilegalmente.

      Pese a que había elementos de seguridad y gente observando los hechos, los sujetos tuvieron tiempo para huir.

      Ninguna autoridad ha precisado si los hombres estaban armados ni se han brindado detalles de los hechos.

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