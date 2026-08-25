Katy Perry en SLP: Una larga espera (fotos y video)

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Largas filas, personas de estados lejanos, operativos viales y pronóstico de lluvia, es lo que se vive este martes en los alrededores de la Fenapo, previo al concierto de Katy Perry.

Desde las 10 hora del martes, se decidió que las puertas del recinto se abrieran para desahogar las calles aledañas, según lo informó Protección Civil Estatal.

Recordó que hay pronóstico de lluvias ligeras para este martes, por lo que se recomienda llevar impermeables.

Hasta las 10 de la mañana, las filas se alargaban hasta la avenida Juárez, cerca de una tienda de autoservicio, por lo que se abrieron las puerta de la Fenapo, aunque la hora de acceso al Foro no se ha dado a conocer.

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De acuerdo con un recorrido de Pulso Online, se han detectado personas de la Ciudad de México, Monterrey, Baja California, Guadalajara y hasta Ciudad de Carmen, en Quintana Roo.

El concierto está pactado para las 21:00 horas, por lo que la espera aún será larga.

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Activan operativo vial por show

Con motivo de la presentación de Katy Perry este martes 25 de agosto en la Feria Nacional Potosina (Fenapo), la Policía Vial de la capital de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Guardia Civil Estatal, División Caminos, implementará un dispositivo especial para agilizar la circulación y mantener condiciones de movilidad ante el incremento de asistentes previstos para este evento.

?? | Enormes filas, fans foráneos, cierres viales y posible lluvia, es lo que se vive previo a show de Katy Perry en #SLP.

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Se informó que como parte del operativo, se efectuará un circuito vial en Calzada de Guadalupe, avenida de las Torres, Circuito Potosí y avenida Simón Díaz por lo que, cuando el recinto alcance su capacidad máxima, la circulación hacia la zona de la Fenapo será restringida, permitiendo solo el paso a transporte público y taxis.

Ante la alta afluencia esperada, se recomienda a las personas llegar con anticipación en transporte público, respetar las indicaciones de los agentes de Policía Vial, evitar estacionarse en zonas prohibidas y atender la señalización preventiva.

Para los visitantes que lleguen en autobuses foráneos, se permitirá el descenso de pasajeros en dos puntos, uno ubicado en avenida de las Torres y otro en América del Sur, posteriormente las unidades serán dirigidas a zonas de estacionamiento ubicado en inmediaciones de Gran Peñón.

"Se exhorta a las y los asistentes a mantener el orden vial y atender las indicaciones del personal operativo, con el objetivo de facilitar el ingreso, salida y circulación de quienes acudirán al evento", dice el comunicado.