Presunto sicario, un detenido por hechos afuera de 'La Bamba'

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TAMUÍN.- Un hombre acusado de privar de la vida a una persona en Tamuín fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) dio a conocer que obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Jorge "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre de 2023, cuando el imputado presuntamente arribó a bordo de una motocicleta al exterior de un domicilio ubicado en la calle Guerrero, en la colonia Doctor Salvador Nava Martínez.

De acuerdo con las investigaciones, el señalado descendió de la unidad portando un arma larga y posteriormente ingresó al inmueble, donde presuntamente disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, provocándole lesiones que le causaron la muerte.

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Como resultado de las indagatorias realizadas por la FGESLP, se obtuvieron los elementos necesarios para que un agente del Ministerio Público formulara la imputación correspondiente y solicitara la vinculación a proceso de Jorge "N".

Durante la audiencia, el juez de Control consideró suficientes los datos de prueba aportados por la Fiscalía y determinó vincular a proceso al imputado por el delito de homicidio calificado.

La dependencia añadió que Jorge "N" también se encuentra procesado por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, derivados de hechos ocurridos el 25 de mayo de 2026, en las inmediaciones de un centro nocturno (La Bamba), ubicado en la calle Pascual M. Hernández, en el Centro Histórico de la capital potosina.

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En ese lugar, dos personas perdieron la vida y una más resultó lesionada durante una agresión con disparos de arma de fuego.

La autoridad judicial impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará con las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.