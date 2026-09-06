El legado de Dolly Parton

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

RALEIGH, Carolina del Norte.- El legado filantrópico de Dolly Parton permanece vigente en Carolina del Norte, donde el programa Imagination Library ha distribuido casi 25 millones de libros gratuitos desde su expansión estatal en 2017.

La iniciativa atiende actualmente a más de 240 mil niños de los 100 condados del estado, quienes reciben cada mes por correo un libro apropiado para su edad, desde su nacimiento y hasta cumplir cinco años, de acuerdo con información de Smart Start, organización encargada de administrar el proyecto.

Parton, quien murió el 25 de agosto de 2026 a los 80 años, creó Imagination Library en 1995 como parte de las actividades de la Dollywood Foundation, establecida siete años antes. El programa estuvo inspirado en su padre, Robert Lee Parton, quien no aprendió a leer ni a escribir.

Lo que comenzó como un proyecto dirigido a los niños del condado de Sevier, Tennessee, se convirtió con los años en una iniciativa internacional para promover la lectura. Al cierre de 2025, había entregado más de 304 millones de libros en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia e Irlanda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Carolina del Norte, el programa comenzó a expandirse en 2017 con recursos aprobados por el Congreso estatal y bajo la operación de la red Smart Start. Además de cubrir los 100 condados, el esquema permite que cada menor inscrito forme gradualmente una biblioteca propia dentro de su hogar.

Una encuesta realizada entre familias beneficiarias durante el periodo fiscal 2024-2025 encontró que 43.3 por ciento de las participantes no habría podido adquirir una cantidad equivalente de libros. También reportó que la proporción de padres que leían diariamente a sus hijos pasó de 44 a 67 por ciento después de incorporarse al programa.

La labor filantrópica de Parton también alcanzó a las comunidades de Carolina del Norte afectadas por el huracán Helene. En 2024, la cantante aportó un millón de dólares a las acciones de recuperación emprendidas en la región occidental del estado.