Bad Bunny y Taylor Swift se suman a Toy Story 5
Taylor Swift expresó que participar en esta saga es un sueño desde su infancia y se inspiró en la película.
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CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSA).- Tras semanas de especulaciones y pistas enredes sociales , la cantante
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Taylor Swift por fin confirmó su participación en la nueva cinta de Toy Story.
La noticia fue dada a conocer por la propia cantante a través de sus redes sociales, donde reveló que, aunque no dará vida a ningún personaje, sí estará en el soundtrack con una canción original.
"¡Lo adivinaron! Mi nueva canción, 'I Knew It, I Knew You', para 'Toy Story 5' será suya el próximo 5 de junio", escribió la intérprete.
Taylor, también confesó que formar parte de esta saga es un sueño hecho realidad; y es que se enamoró de los personajes desde la primera vez que los vio en la pantalla grande, cuando todavía era una niña.
"Siempre soñé con poder escribir para estos personajes que he adorado desde que tenía cinco años y vi la primera película".
Además, dio un adelanto a los fans de lo que pueden esperar de esta nueva entrega, ya que tuvo la oportunidad de ver una versión temprana de la película, y esa experiencia fue la que inspiró el tema que acompañará a los juguetes más famosos del cine.
"Me enamoré instantáneamente de 'Toy Story 5' cuando tuve la oportunidad de verla en sus primeras etapas de desarrollo, y escribí esta canción en cuanto regresé a casa después de la proyección", explicó.
Otro de los artistas que también se sumó a la franquicia de Disney Pixar es Bad Bunny, el reggaetonero prestó su voz a un nuevo y divertido juguete, que mucho tiene que ver con su personalidad.
"Toy Story 5" llegará a los cines el próximo 18 de junio y abordará la era de los dispositivos electrónicos en los niños.
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