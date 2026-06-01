Bad Bunny y Taylor Swift se suman a Toy Story 5

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSA).- Tras semanas de especulaciones y pistas en

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por fin confirmó su participación en la nueva cinta deLa noticia fue dada a conocer por la propiaa través de sus, donde reveló que, aunque no dará vida a ningún personaje, sí estará en elcon una canción original."¡Lo adivinaron! Mi, '', para '5' será suya el próximo", escribió la intérprete., también confesó que formar parte de estaes un; y es que se enamoró de losdesde la primera vez que los vio en la pantalla grande, cuando todavía era una niña."Siempre soñé con poderpara estosque he adorado desde que tenía cinco años y vi la".Además, dio una los fans de lo que pueden esperar de esta nueva entrega, ya que tuvo la oportunidad de ver unade la película, y esa experiencia fue la que inspiró el tema que acompañará a los juguetes más famosos del cine."Me enamoré instantáneamente de '5' cuando tuve la oportunidad de verla en sus primeras etapas de desarrollo, y escribí esta canción en cuanto regresé a casa después de la proyección", explicó.Otro de los artistas que también se sumó a la franquicia de Disney Pixar es, el reggaetonero prestó sua un nuevo y divertido juguete, que mucho tiene que ver con su personalidad.5" llegará a los cines el próximoy abordará la era de los dispositivos electrónicos en los niños.