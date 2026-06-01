Estados Unidos bombardea instalaciones de radar en Irán tras derribo de dron

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Estados Unidos bombardeó instalaciones de radar y control de drones en Irán después de que Teherán derribara este fin de semana un dron estadounidense, informó el lunes el ejército norteamericano. Irán luego dijo que atacó con misiles a soldados estadounidenses en Kuwait, pero Washington dijo que los derribó.

Estados Unidos responde con bombardeos en Irán

El alto al fuego teórico entre Irán y Estados Unidos ha sido puesto a prueba repetidamente con estos intercambios, incluso mientras funcionarios de ambos países intentan negociar el fin de la guerra. No está claro cómo de cerca están de un acuerdo, y siempre existe el riesgo de que un ataque pueda descarrilar esas conversaciones.

Los combates también se han intensificado entre Israel y el grupo político y militar libanés Hezbollah, a pesar de su teórico alto el fuego, y eso amenaza las gestiones para ampliar la tregua con Irán.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El lunes por la tarde, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que Israel y Hezbollah habían acordado reducir sus combates después de que él mantuviera conversaciones con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y se comunicara con Hezbollah a través de mediadores. Sin embargo, momentos después, Israel dijo que había detectado lanzamientos de misiles desde Líbano y advirtió a los israelíes en parte del norte de Israel que se refugiaran en espacios seguros.

Mientras tanto, Irán ha mantenido su control sobre el estrecho de Ormuz, lo que ha interrumpido los suministros energéticos mundiales y ha hecho subir el precio del combustible en todo el mundo. Un buque de carga fue atacado frente a Irak el lunes por la tarde, informó el ejército británico.

Combates en Líbano y tensiones regionales

Israel ha extendido su ocupación adentrándose en Líbano, y Hezbollah — que se unió a la guerra en apoyo de su principal patrocinador, Irán — continúa lanzando drones hacia Israel.

Irán quiere que cualquier acuerdo incluya a Líbano, y su Ministerio de Exteriores destacó el lunes el aumento de las tensiones en Líbano, diciendo a través de medios estatales: "La responsabilidad de los resultados y consecuencias de esta situación recae en Estados Unidos".

En su publicación en redes sociales sobre que Israel y Hezbollah reducirían sus combates, Trump añadió que las conversaciones con Irán "continúan, a un ritmo rápido".

En Pakistán, que ha sido mediador entre Washington y Teherán, un exembajador ante Estados Unidos afirmó que las acciones de Israel en Líbano estaban complicando el entorno diplomático.

"Israel está creando una nueva realidad estratégica en su vecindario", dijo Masood Khan a The Associated Press.

Ataques del ejército estadounidense en Irán

El Comando Central estadounidense señaló que llevó a cabo los ataques en Irán el sábado y el domingo en torno a la ciudad de Geruk y en la isla de Qeshm, atacando defensas antiaéreas, una estación de control terrestre y dos drones de ataque que, según dijo, amenazaban a los buques en la región.

"Los ataques, medidos y deliberados, ocurrieron (...) en respuesta a acciones iraníes agresivas que incluyeron el derribo de un dron estadounidense MQ-1 que operaba sobre aguas internacionales", indicó el Comando Central.

El tránsito por el estrecho de Ormuz se ha reducido a un goteo en comparación con antes de la guerra ya que los propietarios de buques se ven disuadidos por el riesgo de un ataque iraní. Solo 36 barcos transitaron la vía navegable en los siete días previos al viernes, un tercio de ellos transportando crudo o productos petrolíferos, según Lloyd´s List Intelligence, que cuenta únicamente los barcos lo suficientemente grandes como para transportar cantidades de petróleo o carga de importancia mundial. Eso se compara con un promedio de más de 130 barcos por día antes de que comenzara la guerra.

El cierre ha ejercido presión no solo sobre los suministros energéticos, sino también sobre los fertilizantes químicos, lo que ha generado temores de escasez de alimentos. La región del Golfo Pérsico produce el 30% de los fertilizantes químicos comercializados a nivel mundial.

Kuwait reporta fuego entrante

Kuwait, por su parte, informó que sus defensas antiaéreas abrieron fuego a primera hora de la mañana del lunes para interceptar fuego entrante de drones y misiles.

En torno a la misma hora, la Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar de Irán, afirmó que respondió a un ataque estadounidense sin precisar dónde, probablemente en referencia al ataque contra Kuwait. En un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias IRNA, la Guardia dijo que fuerzas estadounidenses habían atacado una torre de telecomunicaciones.

Kuwait alberga al Mando Central de Estados Unidos, el comando de vanguardia de la región de Oriente Medio para el Ejército.

La televisión estatal iraní compartió más tarde imágenes del lanzamiento de un misil balístico, incluido un primer plano que mostraba un adhesivo en el proyectil que representaba a Trump magullado superpuesto sobre un estrecho de Ormuz "cerrado" con el texto: "Hasta que el último soldado estadounidense abandone la región".

El Comando Central indicó que fuerzas estadounidenses derribaron dos misiles balísticos que Irán lanzó hacia bases que albergan a tropas estadounidenses. Añadió que ningún estadounidense resultó herido.

Los ataques remecen las conversaciones sobre el alto el fuego

Durante el fin de semana, Estados Unidos disparó un misil contra la sala de máquinas de un buque de carga con bandera de Gambia que intentaba romper su bloqueo de los puertos iraníes.

El lunes, un buque de carga frente a Umm Qasr, Irak, fue alcanzado por un proyectil que causó una "gran explosión", informó el ejército británico. No ofreció más detalles y nadie se atribuyó el ataque. Irán anteriormente ha atacado barcos frente a Irak.

Trump se reunió con asesores el viernes, pero aún no ha decidido si avanzar con un acuerdo para ampliar el alto el fuego y reabrir el estrecho. Irán ha dicho que el acuerdo no había sido finalizado.

Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra con ataques contra Irán el 28 de febrero. Trump ha ofrecido objetivos cambiantes para el conflicto, aunque impedir que Irán construya un arma nuclear es uno de ellos. Irán ha insistido en que su programa nuclear es pacífico, aunque tiene uranio altamente enriquecido que podría convertirse en material apto para armas. Irán tiene suficiente material para construir varias armas nucleares, si decidiera hacerlo.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sugirió la semana pasada que los negociadores intentan acordar términos generales sobre el programa nuclear de Irán, y que los detalles se concretarán en las conversaciones posteriores.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, volvió a acusar el lunes a Estados Unidos de cambiar "constantemente" sus posiciones.

"Estamos negociando en un ambiente de desconfianza", dijo Baghaei a los periodistas.