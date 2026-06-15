logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMOR A DIOS

Fotogalería

AMOR A DIOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

EL CANTANTE OLIVER TREE FALLECE A LOS 32 AÑOS

Por Redacción

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
A
EL CANTANTE OLIVER TREE FALLECE A LOS 32 AÑOS
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Oliver Tree, el cantante estadounidense, murió a los 32 años. Como informaron las autoridades de Río de Janeiro, el músico es una de las víctimas del accidente que tuvo lugar este mañana de domingo, cuando dos helicópteros colisionaron mientras volaban en la costa oeste de Brasil.

      El accidente aéreo tuvo lugar en Recreio dos Bandeirantes, una de las localidades más acaudaladas de la ciudad brasileña, durante las primeras horas de este domingo, 14 de junio.

      Los bomberos que estuvieron encargados del rescate cuantifican que fueron seis las personas que perdieron la vida, luego del impacto entre helicóptero y helicóptero; entre ellos, se encontraba Oliver que solía viajar a diferentes partes del mundo, como reportaba en sus redes sociales.

      "Se han confirmado al menos seis fallecidos, todos eran miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas en el accidente", dijo el cuerpo de bomberos en un comunicado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Luego de que el impacto tuviera lugar, según informan, las aeronaves se estrellaron en una concesionaria de automóviles eléctricos, lo que provocó daños en 20 de los vehículos que se vendían en el establecimiento.

      Tree no fue la única figura pública que viajaba en uno de los helicópteros, y murió durante el accidente, Lucas Vignale, director argentino de videos musicales y el youtuber Gaspi también lo hicieron. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Oliver Tree muere en accidente de helicóptero en Río de Janeiro
      Oliver Tree muere en accidente de helicóptero en Río de Janeiro

      Oliver Tree muere en accidente de helicóptero en Río de Janeiro

      SLP

      El Universal

      Músicos, influencers y seguidores expresan su pesar en redes sociales por la muerte de Oliver Tree.

      Muere Lucas Vignale en accidente aéreo cerca de Río de Janeiro
      Muere Lucas Vignale en accidente aéreo cerca de Río de Janeiro

      Muere Lucas Vignale en accidente aéreo cerca de Río de Janeiro

      SLP

      El Universal

      Autoridades brasileñas investigan las causas del accidente aéreo ocurrido este domingo.

      Bailarines de Shakira desmienten teorías tras inauguración Mundial 2026
      Bailarines de Shakira desmienten teorías tras inauguración Mundial 2026

      Bailarines de Shakira desmienten teorías tras inauguración Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      Tras la polémica en redes, bailarines de Shakira aseguran que la cantante estuvo presente en la inauguración del Mundial 2026.

      Majo Aguilar enfrenta fallas en equipo por lluvia en Estadio GAM
      Majo Aguilar enfrenta fallas en equipo por lluvia en Estadio GAM

      Majo Aguilar enfrenta fallas en equipo por lluvia en Estadio GAM

      SLP

      El Universal

      Ante las fallas técnicas, Majo Aguilar interpretó canciones tradicionales mexicanas acompañada de mariachi acústico.