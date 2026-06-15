EL CANTANTE OLIVER TREE FALLECE A LOS 32 AÑOS

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Oliver Tree, el cantante estadounidense, murió a los 32 años. Como informaron las autoridades de Río de Janeiro, el músico es una de las víctimas del accidente que tuvo lugar este mañana de domingo, cuando dos helicópteros colisionaron mientras volaban en la costa oeste de Brasil.

El accidente aéreo tuvo lugar en Recreio dos Bandeirantes, una de las localidades más acaudaladas de la ciudad brasileña, durante las primeras horas de este domingo, 14 de junio.

Los bomberos que estuvieron encargados del rescate cuantifican que fueron seis las personas que perdieron la vida, luego del impacto entre helicóptero y helicóptero; entre ellos, se encontraba Oliver que solía viajar a diferentes partes del mundo, como reportaba en sus redes sociales.

"Se han confirmado al menos seis fallecidos, todos eran miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas en el accidente", dijo el cuerpo de bomberos en un comunicado.

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Luego de que el impacto tuviera lugar, según informan, las aeronaves se estrellaron en una concesionaria de automóviles eléctricos, lo que provocó daños en 20 de los vehículos que se vendían en el establecimiento.

Tree no fue la única figura pública que viajaba en uno de los helicópteros, y murió durante el accidente, Lucas Vignale, director argentino de videos musicales y el youtuber Gaspi también lo hicieron.