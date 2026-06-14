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Majo Aguilar enfrenta fallas en equipo por lluvia en Estadio GAM

Ante las fallas técnicas, Majo Aguilar interpretó canciones tradicionales mexicanas acompañada de mariachi acústico.

Por El Universal

Junio 14, 2026 03:30 p.m.
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Majo Aguilar enfrenta fallas en equipo por lluvia en Estadio GAM
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL).- Majo Aguilar inauguró el festival "Estadio GAM", sin embargo, su presentación estuvo a poco de verse frustrada por las inclemencias del tiempo meteorológico ya que, como explicó a aquellas personas que permanecieron en el evento, que fue la lluvia la que produjo que su equipo de sonido presentara fallas, por lo que cantó a capela.


      La cantante, perteneciente a la dinastía Aguilar, no desistió de su compromiso cuando ella, y sus músicos, no pudieron hacer uso de su equipo debido a que la fuerte lluvia que acaeció esa tarde del jueves, 11 de junio, los deterioró.

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      Luego de unos minutos de buscar una solución, Majo tomó el micrófono y se dirigió al público de la alcaldía, a quienes les explicó lo sucedido, antes de comenzar a cantar, junto con algunos de los integrantes del mariachi que la acompañaron con instrumentos acústicos.
      Aclaró que, los problemas, impedirían que ofreciera el recital en su totalidad, por lo que eligió algunas de las canciones más representativas de la música tradicional mexicana para interpretarlas, ya que, el evento, se llevó a cabo debido a la inauguración de la Copa Mundial 2026.
      "Cuando hay que celebrar, hay que celebrar con mariachi, a mí me hubiera encantando darles el show completo, pero mi equipo se quemó, no se puede, hay que agradecerle a la lluvia, pero cantamos un ratito ¿o qué?, aunque sea así, ¿no?, órale pues", se contestó a sí misma, cuando escuchó la reacción positiva de las y los presentes.
      Fue entonces que la hija de Antonio Aguilar Jr, entonó el clásico "EL rey"; también cantó "Si nos dejan", para la que subió a una pequeña niña para que la acompañara a dueto; remató con "Déjame vivir" y "Acá entre nos".
      Tras agradecer al público y prometer que volvería a verlos muy pronto, dejó el recinto, en compañía de su novio, Diego Bacter, de la banda Porter y con el que caminó hasta subir a la camioneta que los transportaría fuera del lugar, sin querer dar ninguna declaración a la prensa que la esperaba en las inmediaciones.

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