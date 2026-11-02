Lila Downs celebra Día de Muertos con música y homenajes

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En el Día de Muertos, Lila Downs mostró que la vida con música y baile puede ser de lo mejor de existir.

Pero también es una buena fecha para recordar, por supuesto, a quienes se han ido recientemente, como Cuauhtémoc Cárdenas, fallecido la semana pasada, de quien dijo que su espíritu estaba en la velada, y a la actriz y cantante Dolly Parton, cuya imagen estaba en un gran altar del escenario.

La de hoy fue una noche de público con coronas de flores en la cabeza; de mariachis y demás músicos maquillados como calaveras; de personas bailando con "Por un mal amor", cantado por Lila y Mariana Seoane, y de gritos de "¡Arriba Oaxaca!".

Pero también de un grupo musical femenino que interpretó "Pinotepa", de Álvaro Carrillo, y "Dios nunca muere", considerado por muchos como el himno oaxaqueño no oficial, así como de un ballet folclórico.

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"Vivan los muertos, vivan los vivos", exclama Lila en su primera interacción con el público del Auditorio Nacional.

El pedestal del micrófono lucía calaveras y flores de cempasúchil. Cada que era necesario, Lila se acercaba para descansar un poco la mano o se distanciaba para recorrer la orilla del escenario de lado a lado, acercándose al público.

A un costado se podía ver un altar piramidal de unos dos metros de altura, con cráneos en cada nivel y fotografías de Lola Beltrán, Pedro Infante, Mercedes Sosa y José Alfredo Jiménez. La estructura estaba coronada con un árbol como el que se conoce como el árbol de la vida.

Pero no se conformó con eso y, en "La pesca", bajó del escenario y corrió por el pasillo derecho entre el público hasta llegar a la consola de controles, donde ya había alguien esperándola con un arpa para interpretar "La martiniana", en la que pide a una niña que, si muere, no la olvide.

Si en "Mal de amores" se desplegó en la pantalla central una animación de dos hombres besándose mientras vuelan sobre un águila, en "La pochota" apareció la imagen de uno de esos árboles sagrados en Oaxaca.

"Hay que dejar algo en casa, porque si no los muertitos vecinos nos pueden hacer una maldad", dice tras revelar que estuvo corriendo para obtener la fruta de su ofrenda personal.

La rapera Snow Tha Product también hizo su aparición para mostrar su talento a dueto en "Cambias mi mundo". "Hay gente que con una frase hace cosas maravillosas", dice Lila.

La apoteosis llegó casi al final con "La llorona", quizá la más cantada de estos días de los llamados "Santos Difuntos", que a más de uno hace llorar.

Desde las primeras notas, el público reacciona, grita y corea; se abraza y se pone en pie para seguir la letra.

La emoción siguió con "Zapata se queda", canción homenaje al líder revolucionario Emiliano Zapata, y en cuya letra está la frase "los muertos viven". Tras ella, la gente ovacionó.