Ataque a balazos en negocio de Estef Monárrez en Culiacán

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- La

se volvió tendencia en redes sociales después de que su

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

en Culiacán, Sinaloa, fuerala tarde del lunes.El hecho provocó una fuertey generóentre sus seguidores, luego de difundirse imágenes conde fuego en el inmueble.De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en elubicado en la, donde vecinos de la zonatras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego en el cruce del bulevar Sinaloa y la calle Estado de Puebla.Las versiones preliminares señalan que, quienes viajaban a bordo de una, dispararon directamente contra la fachada del establecimiento y posteriormente escaparon del lugar sin ser detenidos.En algunas plataformas, como X, fueron compartidos algunos, donde se aprecian al menos tresen el inmueble de, además dey la cortina metálica principal.Pese a la violencia del atentado, autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas, ya que else encontraba cerrado al momento de la agresión, situación quemayores.Hasta el momento, ni lani su equipo han emitido alguna declaración; sin embargo la cuenta oficial de Instagram de la marca informó que las ventas y pedidos continuarían únicamente en modalidad en línea, mientras la sucursal física permanecerá cerrada hasta nuevo aviso., es unaoriginaria de Culiacán, Sinaloa, que alcanzósociales gracias a sus publicaciones sobre estilo de vida, moda, belleza y maternidad.Además de su faceta comotambién desarrolló una carrera comodentro de la. A través de sus redes sociales promociona sus marcas enfocadas en skincare, maquillaje y cuidado capilar, proyectos que han impulsado su crecimiento comercial en los últimos años.Su tiendaopera tanto de maneracomo en línea, con envíos a diferentes estados de México. El catálogo incluye productos para rostro, labios, ojos, perfumes, vitaminas y tratamientos para el cabello, enfocados principalmente en el público femenino joven.