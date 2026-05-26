Sylvia Pasquel niega pelea con sus hermanos Guzmán

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).-

no tiene ningún problema con sus hermanos,

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. Aún pese a las constantes especulaciones, que circulan en medios, respecto a una presunta rispidez entre los tres, la actriz afirma que siempre está para ambos, pero reconoce que, por sus ocupaciones, es más el tiempo que pasa lejos de ellos.Encon "", la actriz negó, una vez más, que esté enemistada con sus hermanos menores y, en cambio, afirma que, sin ningún tipo de distinciones, apoya y quiere a todos los integrantes de su familia."Yo aquí estoy, yo soy una, soy una buena madre, soy una buena hija, yo tengo lospara, cuando quieren estar conmigo, están, cuando no quieren estar, pues no están, y ya no me molesto, ni porque están o porque no están".Franca, expresó que, en la actualidad, sí existe un tipo decon Alejandra y Luis Enrique, pero aclaró que no se trata de un desapego orillado por diferencias, sino porque susles impide verse con más frecuencia."Claro que hay, en el sentido que no nos podemos ver todo el tiempo, ni podemos estar todo el tiempo juntos, pero eso no quiere decir que no estemos peleados, yo aquí estoy", precisó.También desmintió estar en desacuerdo con que sus hermanos estén en búsqueda de poner a la venta la casa del, que doña(QEPD) legó a Alejandra, pues coincide con la idea de que venderla es lo más conveniente, esto debido a que, mantenerla en buenas condiciones, resulta muy costoso."Ya lo habían planeado mis hermanos, vender la casa, es una casa muy grande, gasta muchísimo".Fue entonces que se le cuestionó acerca de si ella no estaría interesada en adquirir la propiedad y, sincera, reconoció que no cuenta con la cantidad de dinero suficiente para hacerse de una casa como la que dejó su madre."¿Con qué ojos, mi divina tuerta?, no y ¿pa' qué me voy a meter yo en esa bronca?, no, no", indicó.A la postre, aclaró que, si construyó su casa, en el mismo terreno de su madre, fue porqueasí se lo pidió y no porque ella buscara beneficiarse del inmueble."Yo me fui a vivir ahí porque mi mamá me lo pidió, no porque yo tuviera que andar mendigando una casa".