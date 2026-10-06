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Exintegrantes de Timbiriche se deslindan de la serie oficial

La serie de Timbiriche se estrena el 9 de octubre en ViX sin consulta a los exmiembros.

Por El Universal

Octubre 06, 2026 05:16 p.m.
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Exintegrantes de Timbiriche se deslindan de la serie oficial
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- La historia sobre Timbiriche que pronto llegará a las pantallas no tiene muy contentos a los exintegrantes de la banda; incluso, se han deslindado de ella.

      Exintegrantes de Timbiriche niegan participación en la serie

      A través de un comunicado Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha hablaron por primera vez sobre la ficción que pretende contar su etapa en la banda infantil y no sólo revelaron que ninguno participó en su creación, sino que tampoco autorizaron el uso de su imagen, sus nombres ni sus voces.

      "Ante el próximo estreno de una serie llamada 'Timbiriche' queremos hablar con claridad. Ninguno de nosotros participó en la creación ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad", se lee en el texto.

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      Diferencias entre ficción y realidad según exintegrantes

      Los músicos reconocieron que, aunque la serie se presenta como una ficción, está construida alrededor de personales, historias y experiencias reales, por lo que el hecho de que no hayan sido consultados debería importar.

      "Existe una enorme diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción alrededor de personas reconocibles y vivas. La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros", agregaron.

      Tampoco descartaron contar algún día su versión, dejaron claro que, de hacerlo, sería "con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz".

      Hasta el momento no explicaron si tomarán algún tipo de acción legal al respecto.

      "Timbiriche" llegará al catálogo de ViX este próximo 9 de octubre.

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