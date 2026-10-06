Atala Sarmiento vive en España tras pausa profesional en televisión

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Cuando Atala Sarmiento dejó México, no sólo se alejó de su país de origen, sino que hizo una pausa a su vida profesional, hecho que, en principio, le resultó todo un reto pues, desde que era muy joven y acabó sus estudios universitarios, la conductora comenzó a trabajar y no paró durante 26 años. Ahora, lleva un estilo de vida mucho más tranquilo y pacífico, lo que le ha permitido desarrollarse en otras actividades en las que no sabía que era buena.

Entrevista y vida en Barcelona

La exconductora de "Ventaneando" fue entrevistada por Marco Antonio Silva, comunicador que viajó hasta Barcelona, España, en donde Sarmiento reside, desde hace siete años, para preguntarle cómo es la vida en el denominado "Viejo continente".

El último trabajo que Atala tuvo en la televisión mexicana fue "Intrusos", proyecto que formó parte de la corta temporada en que trabajó en Televisa y, cuando acabó sus compromisos con ese programa, su esposo, David Ródenas, le hizo una propuesta; mudarse a España, en donde estaba recibiendo un ofrecimiento de trabajo, ella dijo que sí.

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Adaptación a un nuevo estilo de vida

En las etapas en que el trabajo le exigía jornadas extenuantes y, sus planes personales tenía que dejarlos en un segundo plano, "Ata" llegó a plantearse tomarse algunos meses de descanso, pero el dejar de trabajar, en principio, supuso una gran dificultad para ella que, desde muy joven se había dedicado al cien por ciento a su profesión.

"Ya llevamos siete años aquí, hubo momentos en que me costó mucho trabajo, estaba acostumbrada a un ritmo de vida muy vertiginoso, desde que salí de la universidad, empecé a trabajar en la TV y, no paré durante 26 años, el trabajo en los medios es muy cansado, muy demandante, es muy esclavizante, sí tenía ganas de parar un poco pero, claro, no es lo mismo parar un ratito, parar y ver por cuánto tiempo, al principio, sí era muy extraño, me sentía incómoda".

Sin embargo, con el tiempo, Atala aprendió a ser dueña de su tiempo libre e invertirlo en actividades recreativas que, desde siempre le habían apasionado, pero que no había tenido el tiempo de realizarlas, como la decoración de interiores, la lectura de temas de su interés, viajes a lado de su esposo, a diferentes partes del mundo, y la escritura de proyectos que le gustaría echar a andar.

"Yo antes pensaba que si no trabajaba, me iba a volver loca, han pasado siete años y, (la verdad) loca ya estaba, no me he vuelto más loca, pero he tenido, por primera vez en la vida, tiempo para mí, para mis cosas, para todo lo que nunca pude hacer, ahora lo estoy aprovechando bien, encuentras la parte positiva y te adaptas a hacer otras cosas".

Otro de los pormenores que confió a Silva fue que, en Barcelona, contar con servicio que ayude con las tareas domésticas es muy caro, pues es una obligación solventar seguro social, como otros derechos que tiene la o el trabajador, por lo que ha tenido que aprender a realizar tareas de la casa que, nunca antes, ejecutó, aunque, en lo tocante, a la cocina, afirma que no heredó los dotes culinarios de su abuela y su madre, por lo que es su esposo el que se encarga del menú de cada día.