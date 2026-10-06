Iñárritu reconoce baja taquilla de su película Digger

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Para Alejandro González Iñárritu no fue una sorpresa que "Digger" obtuviera pocas ganancias en taquilla, en su primera semana en cartelera. El cineasta es consciente de que el discurso en que está fundamentada la película, protagonizada por Tom Cruise, no es sencillo de digerir pero que, precisamente eso, produce que el filme sea comentado y genere conversación, que era a lo que él verdaderamente aspiraba.

Iñárritu defiende la película Digger pese a críticas

"The New York Times" publicó una entrevista con el director mexicano, que ha acaparado la atención de medios nacionales e internacionales, con el estreno de su octavo largometraje, que ha sido denominado por la crítica como "pretencioso" y un intento de aleccionar al público sobre las graves consecuencias del cambio climático.

En ella, González Iñárritu, que ha sido respaldado tanto por Cruise, que da vida al personaje principal, como por otros de sus colegas, como es el caso de Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, hace frente a los comentarios negativos de la crítica, así como al vaticinio de varios especialistas de cine que afirmaron que la cinta no tendría un buen recibimiento en taquilla.

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Resultados y reacciones sobre la taquilla de Digger

Y aunque "Digger" obtuvo sólo 8 millones de dólares (mdd), frente a los 125 mdd que costó su realización, para G. Iñárritu eso no es un sinónimo de fracaso, sino la respuesta a una premisa, que las películas con cierta ambigüedad argumentativa no son tan populares.

"Hay gente que quiere más certeza en la narrativa, y eso también está bien. Esto no es como un helado. Así que, sí, lo esperábamos, para ser honestos", explicó.

El creador de otros filmes, de gran reconocimiento como "Amores perros" (2000), "Babel" (2006) y "The revenant" (2015), reconoce que su última película "no es perfecta", pero que cuenta con un poderoso elemento, la provocación que, en paralelo, propicia el debate, la conversación.

"Definitivamente es una película poco común, es una película que provoca, ese es el papel de una película para mí, empecemos la conversación, mi gusto personal, son las películas que intentan decirme algo de forma diferente", dijo al medio.

De entre las películas favoritas de "el Negro" se encuentran "Andrei Rublev" de Andrei Tarkovsky, Ingmar Bergman con "Persona" y Federico Fellini con su cinta "La dolce vita".