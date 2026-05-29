EXPOSICIÓN REVIVE EL LEGADO DE MONROE

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La figura de Marilyn Monroe cobra vida a través de una colección inédita de cartas personales y cientos de objetos originales en una exposición por el centenario de su nacimiento que revela cómo una de las estrellas de Hollywood más magnéticas moldeó su imagen con piezas que han pasado a la historia del cine.

´Marylin Monroe: Hollywood Icon´ muestra a partir de este domingo en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles un viaje que trasciende su mito de ´sex symbol´ en el séptimo arte para explorar la psique de Norma Jean.

La muestra cuenta con una exposición de notas escritas de su puño y letra en los márgenes de sus guiones, libros de su biblioteca personal, maquillaje que se conserva tal cual lo dejó, así como el armario que definió a la estrella de Hollywood, como el icónico vestido rosa de ´Gentlemen Prefer Blondes´ (´Los caballeros las prefieren rubias´), de 1953.

La selección cuenta además con cientos de piezas que la propia intérprete atesoró, desde correspondencia, contratos que marcaron su destino, recibos cotidianos y retales de periódicos en los que se hablaba de su impacto en la industria en su época dorada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La preservación de algunas de sus pertenencias más íntimas y, hasta el momento, desconocidas para el público, permiten reconstruir una vida que no fue fácil y que ella misma se encargó de dejar constancia hasta su prematura muerte el 4 de agosto de 1962, con 36 años.