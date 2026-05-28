Vocalista de Los Acosta y su reacción ante un fan

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Videos difundidos en redes sociales exhibieron el momento en el que

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del grupo Los, detuvo un concierto para confrontar a un asistente durante la presentación que la agrupación ofreció recientemente en Nueva York.Else encontraba en su recta final cuando uno de sus seguidores lanzó unahacia el escenario, que impactó en el, lo que provocó su: "¡Edúcate, wey! ¡Edúcate porque yo no me llevo contigo! ¡Sí! ¡Saquen a ese wey de aquí! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Respétame! ¡Yo no te he faltado al respeto! ¿Dónde están los de seguridad? ¡Que lo saquen!", se le escucha decir mientras señalaba a la persona involucrada.Elagregó, entre los gritos del público, que no habían acudido al show para que les faltaran al respeto: "", dijo.En otros videos del momento se observa apedir que le pasaran el sombrero para posteriormenteen varias ocasiones y terminar pordel escenario.En la plataforma de X, algunoslas acciones del intérprete, mientras que otros pidieron respeto para los artistas. "Qué barbaridad, cómo puede ser posible que en unde gala y etiqueta se permita gente de mala educación, el gusto por la buena música es el primer filtro para el derecho de admisión, aquí sencillamente se coló alguien que no pertenece a ese lugar", "A mí no me gustó la actitud del", "Pisar un sombrero así es un insulto", fueron algunos de los comentarios.-----Losdan su postura sobre lo sucedidoA través de undifundido en su, Losexplicaron lo sucedido y señalaron que durante más de cuatro décadas han mantenido una relación de respeto, entrega y cariño con su público: "porque gracias a ustedes hemos vivido una carrera llena de momentos inolvidables".En el documento, la agrupación aseguró que lafue lanzada directamente al rostro delcuando el show ya estaba concluyendo, por lo que lo consideraron unaAsimismo, reconocieron que ladese dio en medio del, y señalaron que no es la forma en la que el grupo se ha conducido a lo largo de su trayectoria: "Reconocemos que laposterior ocurrió en un momento dee impotencia tras la agresión recibida. Somos seres humanos y, aunque nunca ha sido nuestra manera de actuar, la situación nos tomó por sorpresa".Finalmente,a quienes acudieron aly reiteraron su cariño por el público: "Seguiremos trabajando y entregando el corazón en cada escenario, como lo hemos hecho toda la vida. Gracias por su comprensión".El pasado domingo, Losse presentaron en, en Nueva York.