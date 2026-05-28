Vocalista de Los Acosta y su reacción ante un fan
El incidente ocurrió en Staten Island el 24 de mayo, cuando un fan lanzó una texana al vocalista.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Videos difundidos en redes sociales exhibieron el momento en el queRicardo Acosta , vocalista
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del grupo Los Acosta, detuvo un concierto para confrontar a un asistente durante la presentación que la agrupación ofreció recientemente en Nueva York.
El espectáculo se encontraba en su recta final cuando uno de sus seguidores lanzó una texana hacia el escenario, que impactó en el rostro del cantante, lo que provocó su molestia: "¡Edúcate! ¡Edúcate, wey! ¡Edúcate porque yo no me llevo contigo! ¡Sí! ¡Saquen a ese wey de aquí! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Respétame! ¡Yo no te he faltado al respeto! ¿Dónde están los de seguridad? ¡Que lo saquen!", se le escucha decir mientras señalaba a la persona involucrada.
El cantante agregó, entre los gritos del público, que no habían acudido al show para que les faltaran al respeto: "Ahora sí me emperré", dijo.
En otros videos del momento se observa a Acosta pedir que le pasaran el sombrero para posteriormente pisarlo en varias ocasiones y terminar por patearlo fuera del escenario.
En la plataforma de X, algunos usuarioscriticaron las acciones del intérprete, mientras que otros pidieron respeto para los artistas. "Qué barbaridad, cómo puede ser posible que en un evento de gala y etiqueta se permita gente de mala educación, el gusto por la buena música es el primer filtro para el derecho de admisión, aquí sencillamente se coló alguien que no pertenece a ese lugar", "A mí no me gustó la actitud del cantante", "Pisar un sombrero así es un insulto", fueron algunos de los comentarios.
-----Los Acosta dan su postura sobre lo sucedido
A través de un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, Los Acosta explicaron lo sucedido y señalaron que durante más de cuatro décadas han mantenido una relación de respeto, entrega y cariño con su público: "porque gracias a ustedes hemos vivido una carrera llena de momentos inolvidables".
En el documento, la agrupación aseguró que la texana fue lanzada directamente al rostro del vocalista cuando el show ya estaba concluyendo, por lo que lo consideraron una agresión directa.
Asimismo, reconocieron que la reacción de Ricardo Acosta se dio en medio del enojo, y señalaron que no es la forma en la que el grupo se ha conducido a lo largo de su trayectoria: "Reconocemos que la reacción posterior ocurrió en un momento de enojo e impotencia tras la agresión recibida. Somos seres humanos y, aunque nunca ha sido nuestra manera de actuar, la situación nos tomó por sorpresa".
Finalmente, agradecieron a quienes acudieron al evento y reiteraron su cariño por el público: "Seguiremos trabajando y entregando el corazón en cada escenario, como lo hemos hecho toda la vida. Gracias por su comprensión".
El pasado domingo 24 de mayo, Los Acosta se presentaron en Staten Island, en Nueva York.
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