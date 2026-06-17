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Aguaje 2000, punto crítico ante lluvias: PC

Cuadrillas municipales realizan limpieza y desazolve para reducir riesgos, dijo Polanco Acosta

Por Rolando Morales

Junio 17, 2026 12:52 p.m.
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Aguaje 2000, punto crítico ante lluvias: PC
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      El encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta, advirtió que la colonia Aguaje 2000 continúa siendo uno de los puntos más críticos de la capital potosina durante la temporada de lluvias, debido a las condiciones naturales del terreno donde fue desarrollado ese asentamiento habitacional.

      El funcionario explicó que, aunque las precipitaciones registradas hasta ahora han sido esporádicas y principalmente nocturnas, la dependencia mantiene vigilancia permanente en diversas zonas de riesgo. Destacó que en coordinación con otras áreas municipales se han realizado trabajos de desazolve preventivo que han permitido reducir las afectaciones por inundaciones en algunos sectores de la ciudad.

      Sin embargo, señaló que Aguaje 2000 presenta una situación particular, ya que la colonia fue edificada sobre antiguas escorrentías naturales. "El agua busca su cauce natural", comentó, al referirse a las complicaciones que persisten en la zona pese a las labores preventivas que se realizan de manera constante.

      Polanco Acosta indicó que las cuadrillas municipales han permanecido incluso durante semanas completas efectuando trabajos de limpieza y desazolve en ese sector, con el objetivo de disminuir riesgos para los habitantes durante las lluvias más intensas que podrían presentarse en las próximas semanas.

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      Además de Aguaje 2000, mencionó otros puntos considerados conflictivos, como algunos puentes, pasos a desnivel, el canalón de la colonia Romero y sectores de la zona norte de la ciudad, como la colonia Pedroza.

      Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura y objetos a las alcantarillas y drenajes, ya que durante los trabajos de limpieza han encontrado muebles, llantas, escombro, ropa e incluso árboles. Advirtió que la acumulación de desechos incrementa significativamente el riesgo de inundaciones y afecta la efectividad de las acciones preventivas implementadas por las autoridades.

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