Zapatero declara en Madrid por caso corrupción Plus Ultra

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BARCELONA (AP) — El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero compareció el miércoles ante un juez en Madrid en relación con su presunto papel en el rescate gubernamental de una aerolínea y con vínculos con joyas descubiertas en un registro policial en su oficina.

Se trata de la primera comparecencia de Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional desde que el mes pasado quedó bajo investigación por presunto tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otras posibles irregularidades financieras en relación con el rescate del gobierno español a la aerolínea Plus Ultra.

Zapatero, de 65 años, que fue presidente del Gobierno de 2004 a 2011, llevaba una década fuera de cargos públicos cuando Plus Ultra recibió 53 millones de euros (61,5 millones de dólares) en dinero público en 2021 procedente de un fondo de recuperación por el COVID-19.

El juez José Luis Calama también examina un posible caso de fraude fiscal y de comercio de contrabando relacionado con joyas valoradas en 1,3 millones de euros (1,5 millones de dólares), descubiertas en una caja fuerte por la policía durante un registro de la oficina de Zapatero en mayo.

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Zapatero ha negado cualquier irregularidad en el caso de la aerolínea y ha dicho que las joyas fueron heredadas o recibidas como regalos.

El exmandatario sigue siendo una figura importante para el Partido Socialista que encabeza el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuyo partido se ha visto sacudido por escándalos de corrupción en los últimos dos años.

Plus Ultra, que tenía inversores de Venezuela, era una aerolínea especializada en vuelos entre España y Sudamérica.

Desde que dejó el cargo, Zapatero ha centrado gran parte de su actividad en mantener el diálogo con el gobierno de Venezuela, que quedó en gran medida aislado de los países occidentales después de que reprimiera a la oposición democrática.

En un comunicado difundido a los medios locales, Zapatero volvió a negar el miércoles cualquier irregularidad. Dijo que no tiene patrimonio fuera de España y que confía en el sistema de justicia.

"Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido", indicó su comunicado. "Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo".

Tras escuchar a Zapatero durante dos horas y media, el juez rechazó las solicitudes de los fiscales del Estado para confiscar su pasaporte, argumentando que el expresidente no representaba riesgo de fuga ni amenaza para destruir pruebas.

En España, un juez de instrucción investiga sospechas de un delito y puede recomendar que un caso vaya a juicio si hay pruebas suficientes. Luego, un juez distinto supervisa la fase del juicio. Todo el proceso puede tardar meses o más.