Recibe Congreso otra iniciativa para derogar "Ley Serrano"

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Una nueva iniciativa ciudadana para modificar la denominada "Ley Serrano" fue presentada ante el Congreso del Estado mientras permanece sin trámite legislativo la propuesta impulsada por Artículo 19 para derogar esa reforma, cuestionada por organizaciones civiles al considerar que pone en riesgo la libertad de expresión.

El documento, promovido por Álvaro Israel Leyva Frías, plantea eliminar el artículo 272 Ter del Código Penal y reformar el artículo 272 Bis para restringir los supuestos. bajo los cuales. podrán perseguirse penalmente contenidos generados mediante inteligencia artificial.

La propuesta fue entregada este martes al Poder Legislativo y remitida a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Facultad de Derecho de la UASLP para la emisión de una opinión técnica.

Entre los cambios planteados se establece que la autoridad deberá acreditar de manera concurrente la falsedad del contenido, la existencia de dolo, un daño verificable y una finalidad ilícita específica para configurar un delito relacionado con manipulación digital o suplantación de identidad.

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El promovente sostiene que conceptos actualmente vigentes, como provocar alarma social o afectar la confianza en las instituciones, permiten interpretaciones amplias que pueden alcanzar expresiones protegidas por la Constitución.

La iniciativa incorpora además una cláusula que excluye expresamente de responsabilidad penal al ejercicio periodístico, la investigación comunicativa, la crítica política, la sátira, la parodia y la creación artística.

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También plantea órdenes para retirar contenidos lesivos en plataformas digitales y medidas de protección para víctimas de violencia digital.

Asimismo, mantiene las penas de cuatro a ocho años de prisión para quienes elaboren o difundan contenido sexual simulado mediante inteligencia artificial sin consentimiento de la persona afectada y propone sanciones de dos a cinco años para casos de suplantación digital con fines ilícitos.

La presentación de esta propuesta ocurre después de que Artículo 19 y Ciudadanos Observando criticaran el retraso en el trámite de la iniciativa que busca derogar la Ley Serrano.

Ambas organizaciones señalaron que la falta de avance mantiene vigente una legislación que consideran lesiva para la libertad de expresión, mientras que la diputada Gabriela López Torres confirmó que la propuesta presentada por Artículo 19 no fue turnada a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis.