Caro Quintero comparece en audiencia en NY

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El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero compareció este miércoles para una audiencia de procedimiento en la corte de Distrito Este de Nueva York, en un caso en el que la fiscalía ha pedido un jurado anónimo y parcialmente aislado, a fin de proteger su integridad e imparcialidad.

La audiencia, presidida por el juez Frederic Block, duró apenas 10 minutos y se fijó nueva fecha para el 1 de octubre.

Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, se presentó en uniforme café claro, con camiseta anaranjada.

La audiencia se centró en el manejo de documentos y evidencias oficiales clasificadas como secretas que se presentarán en el caso, en cómo serán compartidas entre fiscalía y defensa. Además, la fiscalía pidió en un documento legal que el jurado sea anónimo para las partes y sus abogados y que esté parcialmente aislado para evitar "el acoso, la intimidación u otra interferencia".

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La fiscalía quiere que el jurado sea trasladado desde y hacia el juzgado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos durante cada día que dure el proceso, y que se mantenga alejado del público.

Ahora, la defensa deberá responder a la moción presentada por la fiscalía.

Por ahora, se mantiene como fecha de inicio del juicio el 8 de marzo de 2027 que fijó el juez. Sin embargo, en la audiencia de hoy, los fiscales informaron a Block que podría haber conversaciones con la defensa para un posible acuerdo que evite el juicio. Aclararon que, hasta ahora, no se ha ofrecido alguna propuesta para un acuerdo de ese tipo, que implicaría que Caro Quintero se declare culpable.

Caro Quintero fue uno de 29 delincuentes mexicanos entregados por el gobierno a Estados Unidos en febrero de 2025.

Está acusado de cuatro cargos: dirigir una empresa criminal; del asesinato del agente especial de la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique "Kiki" Camarena, en 1985; de distribución internacional de narcóticos y uso ilegal de armas. Por estas acusaciones, puede ser condenado a cadena perpetua.