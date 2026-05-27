BTS LANZARÁ VIDEO DE SU VISITA A PALACIO NACIONAL

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El grupo surcoreano BTS volverá a México, al menos a través de la pantalla, con el estreno de un video grabado durante su visita a Palacio Nacional el pasado 6 de mayo.

A través de las redes sociales del septeto, se dio a conocer que lanzarán material inédito con imágenes detrás de cámaras de su encuentro con las ARMY y de su experiencia dentro de las instalaciones de la sede presidencial.

La grabación se estrenará este 27 de mayo a través de sus canales oficiales. En el centro de México, el estreno será a las 5:00 de la mañana.

No se han revelado más detalles sobre el contenido del video. Cabe recordar que la agrupación ofreció tres conciertos en la CDMX como parte de su tour ARIRANG, los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

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50 mil fanáticos se congregaron para saludar a BTS en el zócalo. Durante más de cinco horas, seguidores de los intérpretes de "SWIM" esperaron en la plancha del Zócalo capitalino para poder saludar y fotografiar a la agrupación, un día antes de su primer concierto en la capital.