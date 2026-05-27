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SYSTEM OF A DOWN REGRESA A CDMX

Por El Universal

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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SYSTEM OF A DOWN REGRESA A CDMX
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      Después de varios años lejos de los escenarios mexicanos, System of a Down vuelve a la Ciudad de México con dos conciertos que ya se perfilan entre los eventos musicales más esperados de 2026 para los seguidores del metal y el rock alternativo.

      La agrupación liderada por Serj Tankian se presentará este 27 y 28 de mayo en el Estadio GNP Seguros, recinto anteriormente conocido como Foro Sol.El regreso marca el reencuentro de una de las bandas más influyentes del metal de los años 2000 con el público mexicano, que durante décadas convirtió canciones como "Chop Suey!", "Toxicity", "Aerials" y "B.Y.O.B." en auténticos himnos generacionales. Se espera que ambos conciertos comiencen alrededor de las 21:00 horas en el Estadio GNP Seguros, uno de los principales recintos para conciertos masivos en México.

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