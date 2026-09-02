Mascota de tecladista de Camilo Séptimo también fue asesinada
Un menor de 6 años fue encontrado con vida y sin lesiones tras el ataque.
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El perro de la familia también fue asesinado durante el ataque en el que murieron Jonathan Meléndez, tecladista del grupo de pop Camilo Séptimo, su esposa, su hija de 3 años y una trabajadora doméstica.
Los hechos se registraron el 1 de septiembre dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda.
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De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la mascota de la familia fue localizada maniatada dentro del inmueble, donde también fue encontrado con vida un menor de 6 años, sin signos de violencia.
Dos de las víctimas fueron localizadas atadas de las manos y presentaban impactos de arma de fuego en la cabeza; una más tenía impacto en la espalda, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía.
Las autoridades establecieron que el ataque ocurrió entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre.
Presuntamente, los responsables habrían utilizado la relación de confianza que uno de ellos tenía con las víctimas para ingresar al departamento.
Por estos hechos, la Fiscalía mexiquense detuvo a dos hombres. Uno de ellos fue identificado como Diego Sebastián "N", señalado como socio de Jonathan Meléndez y probable autor del múltiple homicidio. Previamente, fue detenido Gerardo "N", también investigado por su probable participación.
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