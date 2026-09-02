Escribir a mano mejora la concentración y organización de ideas

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Escribir a mano puede favorecer la concentración, la generación y organización de ideas, la planificación de argumentos y la sistematización del pensamiento, señaló Janneth Trejo Quintana, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM.

La especialista explicó que escribir a mano suele ser más lento que utilizar un teclado, lo que puede llevar a las personas a concentrarse, seleccionar lo que desean expresar y organizar sus ideas antes de plasmarlas en el papel.

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Indicó que la escritura manual no implica únicamente coordinar la mano y la vista, sino también tomar decisiones sobre qué decir, cómo ordenarlo y qué información conservar.En el caso de niñas y niños, aprender a escribir a mano requiere coordinar la vista con el movimiento de la mano, reconocer la ubicación de las letras y desarrollar los movimientos necesarios para formar palabras.Trejo Quintana señaló que si durante las primeras etapas educativas se dejara completamente de enseñar la escritura manual, podrían verse afectadas determinadas habilidades motoras.Aclaró que hasta ahora no existe suficiente evidencia empírica para afirmar de manera concluyente que sustituir la escritura a mano por el teclado provoque una pérdida general de capacidades cognitivas.Expuso que investigaciones en psicología educativa han encontrado diferencias en la actividad cerebral asociada con la escritura manual y el uso del teclado, pero esos resultados deben interpretarse con cautela y no permiten afirmar por sí solos que una modalidad sea superior a la otra.La investigadora destacó también las ventajas de la escritura digital, entre ellas la posibilidad de producir textos con mayor rapidez, corregir errores, mover párrafos, reorganizar ideas, realizar modificaciones y compartir documentos.Estas herramientas resultan útiles en trabajos académicos y profesionales. Un estudiante, ejemplificó, puede tomar apuntes a mano para organizar sus ideas y posteriormente utilizar una computadora para redactar una tesis o un trabajo extenso.Por ello, la discusión no debería plantearse como una elección entre escribir a mano o hacerlo en una computadora. Cada modalidad ofrece ventajas diferentes. La escritura manual puede favorecer la concentración, la generación y organización de ideas y determinadas habilidades motrices, mientras que el teclado aporta velocidad, eficiencia y facilidad para corregir y transformar los textos.Señaló que primero deben desarrollarse las habilidades fundamentales y después aprovecharse la tecnología para hacer más eficiente su utilización.La transformación de la escritura también ha modificado las formas de comunicación. Las cartas que anteriormente se utilizaban para expresar afecto, mantener relaciones a distancia o compartir ideas han sido sustituidas en buena medida por mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, redes sociales, audios, imágenes y emojis.La investigadora sostuvo que el cambio de los medios no significa que haya desaparecido la necesidad de comunicarse."Lo que cambia son los recursos disponibles para construir el mensaje y la manera en que cada generación los utiliza. Las formas de expresión están determinadas por la época, la tecnología y también por factores como la edad y el contexto social", dijo.A medida que escribir a mano deja de ser una práctica cotidiana, las cartas antiguas, los apuntes universitarios y las notas escritas por familiares pueden adquirir un valor personal y emocional.Una carta escrita a mano podría tener en el futuro un carácter más simbólico, íntimo o artesanal debido a que su utilización sería menos frecuente.La escuela es uno de los espacios en los que se desarrolla esta discusión. Para aprender se requiere atención y la presencia constante de teléfonos celulares, tabletas y computadoras puede convertirse en una distracción.Algunos sistemas educativos han comenzado a reconsiderar el lugar que deben ocupar las tecnologías digitales en las aulas y han recuperado o reforzado prácticas como la escritura a mano.Esto no significa que la tecnología deba desaparecer de las escuelas. Antes de introducir una herramienta en el aula, se debe considerar qué habilidad busca desarrollar, qué beneficio aporta y si su utilización podría afectar otra capacidad.Trejo Quintana señaló que la tecnología no mejora necesariamente un proceso educativo por el simple hecho de estar presente, pues su valor depende del propósito con el que se utiliza.Al debate sobre la escritura manual y el teclado se ha sumado la inteligencia artificial. Con el teclado, las personas continúan produciendo el texto, aunque lo hagan con mayor rapidez; con la IA pueden delegar una parte mayor del proceso de escritura.Hasta ahora tampoco existe suficiente evidencia para determinar con exactitud qué capacidades podrían perderse al delegar completamente la escritura en la inteligencia artificial.Existen, sin embargo, preocupaciones relacionadas con habilidades como la ortografía, la construcción de ideas y la argumentación.Una persona puede desarrollar primero sus propias ideas y utilizar posteriormente la IA para revisar sus argumentos, detectar debilidades o encontrar nuevas perspectivas. En ese caso, la tecnología funciona como una herramienta de apoyo.El problema aparece cuando se delega todo el proceso: no pensar, no escribir, no revisar y ni siquiera leer lo que produjo la herramienta.La especialista planteó que la escritura manual, el teclado y la inteligencia artificial pueden cumplir funciones diferentes. El reto consiste en identificar qué aporta cada herramienta y utilizarla de acuerdo con el propósito que se persigue.