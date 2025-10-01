Fans de Camilo Sesto piden ayuda urgente para Camilín

Mientras Camilo Sesto es recordado por su talento musical a seis años de su fallecimiento, los seguidores del artista español ahora concentran su atención en Camilín, su único hijo, quien atraviesa una delicada crisis de salud mental y física.

Camilo Blanes, de 42 años, parecía destinado a continuar con el legado de su padre. El propio intérprete de Algo de mí lo presentó en los escenarios y le auguró un futuro prometedor. Sin embargo, tras la muerte del cantante en 2019, Camilín se alejó de la música y cayó en las adicciones.

En redes sociales, donde se hace llamar Sheila Devil, el hijo de Camilo Sesto comparte publicaciones en las que luce desmejorado y con aspecto deprimido. Desde abril de 2023 comenzaron a notarse cambios drásticos en su conducta, apareciendo con pelucas y mensajes confusos.

"Es muy triste y muy desolador que no haya nadie que la pueda ayudar", escribió en una de sus publicaciones, desatando preocupación entre sus seguidores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los fans no han dejado de enviarle mensajes pidiendo que busque ayuda profesional:

"Sheyla, por favor necesitas ayuda, te estás autodestruyendo, cúrate. Muchas personas como tú se han recuperado. Lucha por salir de ese infierno. Si te pasara algo, piensa que destrozarías a tu madre. Queremos verte bien y feliz", comentó una admiradora.

Otro usuario expresó:

"¡Tu interior grita ayuda en tu mirada!".

Desde hace más de dos años, Camilín vive en la mansión de Torrelodones, a 30 kilómetros de Madrid, propiedad que heredó de su padre. Allí se ha mantenido aislado, con apariciones constantes en redes que generan alarma entre quienes todavía lo asocian con el recuerdo de Camilo Sesto y esperan verlo recuperado.