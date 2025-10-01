SE DIVORCIAN
YA LLEVABAN VARIOS MESES SEPARADOS, ADEMÁS DE QUE ASEGURAN, QUE ÉL YA TIENE UN NUEVO ROMANCE
CIUDAD DE MÉXICO- Son muchas las fotografías de Nicole Kidman y Keith Urban acompañándose a eventos cinematográficos y musicales, la actriz australiana y el músico de country llevaban casi 20 años juntos y era una de las parejas más sólidas de Hollywood, sin embargo, su historia de amor llegó a su fin.
El medio de entretenimiento TMZ dio a conocer que desde principios de verano están viviendo separados, pues Keith Urban habría dejado la casa que compartían, a la par de los esfuerzos de Nicole por hacer que su matrimonio no se rompiera.
Urban, ganador de cuatro Grammys a sus 57 años, dejó la casa familiar en Nashville para mudarse a su propia residencia en otro sector de la ciudad, indicó TMZ.
Nicole y Keith se conocieron en 2005 durante una cena en Los Ángeles en honor a personalidades australianas, presentados por el actor Geoffrey Rush, en esa ocasión ella le dio su número de teléfono a Keith, sin embargo, él tardó en contactarla debido a que acababa de terminar su relación con la modelo Niki Taylor.
Nicole y Keith se casaron en junio de 2006 en Australia, un año después de haberse conocido. Tuvieron dos hijas, Sunday Rose, actualmente de 17 años, y Faith Margaret, de 14. Para muchos no fue una sorpresa que se hiciera oficial la separación entre Nicole Kidman y Keith Urban, pues la pareja ya llevaba varios meses separada, además de que aseguran, que Keith ya tiene un nuevo romance.
Kidman habría solicitado el divorcio después de que trató de mantener a la familia unida desde que Keith se fue, según contó una fuente a TMZ.
TMZ asegura que existe un “Acuerdo de Disolución Matrimonial”, firmado por Nicole y Keith, el cual incluye un plan de crianza y una hoja de cálculo de manutención infantil. También incluye una Orden de Seminario para Padres.
Nicole y Keith ya han llegado a un acuerdo de custodia y manutención, y parece que han acordado tomar clases de crianza compartida. Es interesante, porque parece que han dedicado tiempo a ultimar todos los detalles del divorcio. Sin embargo, según nuestras fuentes, Nicole tomó la abrupta decisión de presentar la demanda hoy.
