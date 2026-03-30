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Gente de Zona pone a bailar la Plaza de Aranzazú

Miles bailan en el festival

Por Redacción

Marzo 30, 2026 07:39 a.m.
A
Gente de Zona pone a bailar la Plaza de Aranzazú

La Plaza de Aranzazú se convirtió en una pista de baile con la presentación del grupo cubano Gente de Zona, que reunió a miles de asistentes durante su participación en el Festival San Luis en Primavera.

Con temas como La Gozadera, la agrupación encendió el ambiente en el Centro Histórico, donde el público respondió con baile y canto a lo largo del concierto.

Durante el evento, el alcalde Enrique Galindo Ceballos entregó un reconocimiento a los integrantes del grupo por su participación en el festival, que cada año concentra espectáculos artísticos y culturales.

Previo a la presentación estelar, la banda potosina The Mexican Sound Machine abrió la velada, logrando prender al público desde los primeros minutos con su propuesta musical.

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Los integrantes de Gente de Zona agradecieron la respuesta del público potosino, al que describieron como un público "que tiene corazón", destacando la energía con la que fueron recibidos.

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