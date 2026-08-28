Gobernador de Tennessee propone renombrar aeropuerto Nashville en honor a Dolly Parton
La autoridad aeroportuaria revisará la política de denominación que exige dos años tras el fallecimiento para cambios.
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El aeropuerto de Nashville se renombraría en honor a Dolly Parton, propone gobernador de Tennessee
El aeropuerto de Nashville, Tennessee, se renombraría en honor a Dolly Parton en virtud de una propuesta que anunció el gobernador de Tennessee el viernes.
El anuncio se produjo apenas unos días después de que la estrella de la música country y oriunda de Tennessee muriera el martes de cáncer a los 80 años.
El gobernador Bill Lee manifestó en un comunicado el viernes que sería un homenaje apropiado que el Aeropuerto Internacional de Nashville "lleve el nombre de la hija favorita de nuestro estado". Lee añadió que ya ha conversado sobre la idea con representantes de Parton.
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El cambio podría obligar a la Autoridad Aeroportuaria de Metro Nashville a revisar su política de denominación. La política establece actualmente que las propiedades del aeropuerto solo deben nombrarse en honor de personas que hayan fallecido hace al menos dos años.
La oficina del gobernador indicó que su propuesta y la política de denominación serán analizadas por la autoridad aeroportuaria en su reunión del 17 de septiembre.
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