logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Gobernador de Tennessee propone renombrar aeropuerto Nashville en honor a Dolly Parton

La autoridad aeroportuaria revisará la política de denominación que exige dos años tras el fallecimiento para cambios.

Por AP

Agosto 28, 2026 03:45 p.m.
A
Gobernador de Tennessee propone renombrar aeropuerto Nashville en honor a Dolly Parton
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El aeropuerto de Nashville se renombraría en honor a Dolly Parton, propone gobernador de Tennessee

      El aeropuerto de Nashville, Tennessee, se renombraría en honor a Dolly Parton en virtud de una propuesta que anunció el gobernador de Tennessee el viernes.

      El anuncio se produjo apenas unos días después de que la estrella de la música country y oriunda de Tennessee muriera el martes de cáncer a los 80 años.

      El gobernador Bill Lee manifestó en un comunicado el viernes que sería un homenaje apropiado que el Aeropuerto Internacional de Nashville "lleve el nombre de la hija favorita de nuestro estado". Lee añadió que ya ha conversado sobre la idea con representantes de Parton.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El cambio podría obligar a la Autoridad Aeroportuaria de Metro Nashville a revisar su política de denominación. La política establece actualmente que las propiedades del aeropuerto solo deben nombrarse en honor de personas que hayan fallecido hace al menos dos años.

      La oficina del gobernador indicó que su propuesta y la política de denominación serán analizadas por la autoridad aeroportuaria en su reunión del 17 de septiembre.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Gobernador de Tennessee propone renombrar aeropuerto Nashville en honor a Dolly Parton
      Gobernador de Tennessee propone renombrar aeropuerto Nashville en honor a Dolly Parton

      Gobernador de Tennessee propone renombrar aeropuerto Nashville en honor a Dolly Parton

      SLP

      AP

      La autoridad aeroportuaria revisará la política de denominación que exige dos años tras el fallecimiento para cambios.

      Los Acosta rechazan acusaciones en su contra
      Los Acosta rechazan acusaciones en su contra

      Los Acosta rechazan acusaciones en su contra

      SLP

      Pulso Online

      "No participaremos en confrontaciones personales ni ventilaremos asuntos privados en redes sociales ni medios de comunicación", señalan

      Homenaje a Juan Gabriel en Plaza Garibaldi por décimo aniversario
      Homenaje a Juan Gabriel en Plaza Garibaldi por décimo aniversario

      Homenaje a Juan Gabriel en Plaza Garibaldi por décimo aniversario

      SLP

      AP

      El legado de Juan Gabriel sigue vigente en México y América Latina con eventos y lanzamientos especiales.

      Natanael Cano presenta nuevo álbum defiende corridos tumbados
      Natanael Cano presenta nuevo álbum defiende corridos tumbados

      Natanael Cano presenta nuevo álbum defiende corridos tumbados

      SLP

      El Universal

      Durante la listening party, Cano reafirmó su compromiso con el género pese a la censura oficial.