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Harry Styles cruza calles sin respetar pasos peatonales en CDMX

Harry Styles fue visto corriendo y cruzando calles sin respetar semáforos durante su estancia en Ciudad de México.

Por El Universal

Agosto 06, 2026 11:24 a.m.
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Harry Styles cruza calles sin respetar pasos peatonales en CDMX
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      La presencia de Harry Styles en México como parte de su gira "Together, Together World Tour", donde dará seis conciertos en el Estadio GNP, ha generado gran interés en sus fans, ya que el artista ha sido visto corriendo en distintos puntos de la ciudad.


      Por medio de redes sociales se han viralizado varios clips del intérprete de "As It Was" en medio de sus rutinas de acondicionamiento físico por los alrededores de su hotel, sin embargo, uno de los detalles que capturó la atención, fue la forma en que el artista cruza las calles abruptamente y sin respetar los pasos peatonales. Por ello, el Metrobús de la CDMX publicó una serie de recomendaciones de seguridad dirigidas a la estrella pop.

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      Harry Styles protagoniza mensaje de seguridad vial del Metrobús CDMX
      Tras ser visto esquivando al Metrobús y a los autos para cruzar sobre Avenida Paseo de la Reforma, el sistema de transporte pidió a Styles que respete los semáforos y las señalizaciones. "Porque te queremos mucho Harry, sigue estos consejos para una estancia segura en CDMX", se lee en la publicación.
      "Respeta el semáforo por tu seguridad y la de las personas que viajan abordo de las unidades". En otra de las recomendaciones, le piden evitar colocarse en los puntos ciegos de los autobuses, y colocarse en la cebra de cruce peatonal, un punto visible para los vehículos que garantiza su seguridad.
      Al final del mensaje le reiteran que "Todas estas indicaciones ayudan a evitar incidentes y frenados de emergencia. Cuídate y cuida a los demás. Treat People with Kindness".

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