Fracking en México: expertos emiten 10 recomendaciones al gobierno

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El Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural no Convencional emitió 10 recomendaciones al gobierno federal en materia de conservación del medio ambiente, minimización de la huella ambiental, para mejorar la logística, e implementar prácticas internacionales, así como respetar la regulación vigente y consultas a la población.

Durante la conferencia matutina de este jueves 6 de agosto, Ana Paulina Gómora Figueroa, investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, recomendó prohibir actividades de aprovechamiento de yacimientos no convencionales de gas natural en la cuenca de Tampico-Misantla por criterios de protección social, biodiversidad y densidad demográfica.

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Por el contrario, especialistas en la materia sí recomiendan evaluar la viabilidad del desarrollo de yacimientos no convencionales de gas natural en las cuencas Sabinas-Burro-Picachos en las entidades de Coahuila y Nuevo León, mientras que Burgos en la zona noreste de Tamaulipas.José Antonio Hernández Espriú, investigador y director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM recomendó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que se lleve a cabo una consulta previa e informada a la población en las zonas de influencia, donde pretendan explotar este tipo de yacimientos."Es fundamental también que se mantengan diferentes fuentes de trabajo y actividades económicas presentes y ante todo momento es muy importante minimizar los impactos superficiales en la corporación de pozos, se instalan macroperas, se hacen tramos verticales, tramos horizontales, entonces hay mucho movimiento superficial y ante todo, hay que minimizar estos efectos", explicó.En Palacio Nacional, el doctor en Hidrología resaltó la importancia de preservar los acuíferos pues es la fuente principal de abastecimiento para el consumo humano, agricultura y ganadería. Advirtió que el fracking es una actividad que conlleva grandes volúmenes de agua, por lo que recomiendan que se emplee exclusivamente agua salada. Se estima que cada pozo requiere de 50 a 70 mil metros cúbicos."También habrá que garantizar un plan de prevención y mitigación de todos los riesgos operativos relacionados con los procesos y proyectos de fracturamiento hidráulico y tendrá que ser un plan dinámico que se vaya adaptando según las consecuencias. Y también habrá que garantizar el reciclaje y la correcta disposición del agua que se vaya manejando y de todos los materiales utilizados en las diferentes operaciones", expresó.-----Reutilizar 75% del agua empleada, entre las recomendacionesLa tercera recomendación consiste en reutilizar y reciclar al menos el 75% del agua empleada en los procesos. El experto indicó que cuando se inyecta agua para fracturar la roca, también se recupera tiempo después un fluido que se llama agua de retorno o "flowback", y actualmente las experiencias internacionales demuestran que es posible reciclar una gran cantidad de esta agua y minimizar las nuevas fuentes de agua para los siguientes pozos.El comité recomendó al gobierno federal reportar y publicar de manera abierta el listado de aditivos, el volumen de agua que se está utilizando y el manejo que se le está dando. Consideran habilitar una página de internet para que toda la información relacionada pueda ser consultada por la sociedad.Con respecto a los requisitos para evaluar la viabilidad técnica, ambiental y económica en la explotación del gas no convencional, recomiendan que se utilice el agua salada. Pidieron comprobar que la formación geológica profunda que contiene el agua salada esté hidráulicamente desconectada tanto de los yacimientos no convencionales que se van a explotar y de fuentes de agua dulce."Habrá que diseñar una red de pozos, una red piezométrica y habrá que muestrear de manera sistemática ríos, arroyos, acuíferos, pozos, manantiales para determinar algo que llamamos en hidrogeología la línea base. La línea base hídrica y ecosistémica", detalló el académico.Resaltó que se debe evaluar la viabilidad económica del proyecto y determinar si es viable. Y por otro lado, dijo, se debe verificar la aplicabilidad de tecnologías de menor impacto ambiental. Hernández Espriú puntualizó que la industria de los hidrocarburos no convencionales se actualiza constantemente con nuevas técnicas y metodologías. Por lo que recomendó siempre verificar técnicas para realizar pruebas piloto y pruebas de concepto, y validar avances tecnológicos para minimizar el impacto ambiental.Señaló que se debe incorporar de manera muy acelerada las nuevas fuentes renovables de generación de energía eléctrica, se deben implementar medidas y programas de eficiencia energética a nivel nacional. Además, calificó como "fundamental" incrementar la producción nacional de gas natural convencional y eliminar la quema del gas asociado a la producción del petróleo.-----Llaman a realizar consultasAna Paulina Gómora Figueroa reiteró que es necesario realizar consultas previas, libres e informadas a la población de las zonas de influencia antes de iniciar cualquier actividad de producción. Asimismo, se debe incentivar la proveeduría local para fomentar el empleo regional, así como el contenido nacional."Y finalmente, pero no menos importante, se recomienda establecer un monitoreo científico externo e independiente que apoye en la verificación de la integridad de los acuíferos, el balance hídrico de las regiones productoras, la actividad sísmica, la protección de los ecosistemas, entre otros y que brinde asesoramiento técnico permanente", dijo esta mañana.El comité está integrado por 54 especialistas que analizaron por varios meses las técnicas disponibles para la exploración y extracción de dicho gas; la comisión de agua analizó la cantidad requerida su disponibilidad y fuente de suministro, también evalúa sus posibles efectos sobre las reservas, su comportamiento en el subsuelo y las alternativas para su tratamiento y reutilización.La comisión de impacto examinó las implicaciones ambientales, sociales, económicas y para la salud, considerando también los posibles efectos sobre el suelo y el aire, los riesgos ecológicos, la seguridad laboral y el ordenamiento territorial. También se conformó la comisión de planeación y prospectiva.