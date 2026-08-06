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Seguridad

SSPC y CEPC reciben androides y canes robotizados (video)

Buscan fortalecer las labores de la seguridad y rescate

Por Rubén Pacheco

Agosto 06, 2026 11:40 a.m.
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Foto: Alberto Martínez/Pulso

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      Androides y perros robotizados, son parte de la tecnología de última generación que recibió este día la Guardia Civil Estatal (GCE). De la misma forma, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) también obtuvo equipamiento para sus labores de rescate.

      En ceremonia realizada en la explanada del la instalaciones del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2), el gobernador Ricardo Gallardo Cardona hizo la entrega simbólica de uniformes y robots.

      El mandatario estatal describió que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), recibirá 16 perros cibernéticos, cinco androides, camionetas blindadas, unidades tipo Mamba, uniformes y demás complementos.

      Destacó que, a través de escaneos, reconocimientos, detección de temperaturas, los robots caninos podrán garantizar mayor efectividad en las intervenciones policiales, así como prevenir daños de alto impacto a los elementos de la GCE.

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      "Se invirtió mucho en seguridad este año. Casi 6 mil millones de pesos ya con sueldos y prestaciones. Entonces, la verdad que vamos muy fuertes con el tema de seguridad", comentó.

      El anuncio se da a unas semanas de que tres policías estatales fallecieron durante un operativo en Cerrito de la Cruz, en la delegación La Pila, derivado de la explosión de un vehículo, cuyo mecanismo de detonación todavía no ha sido determinado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

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