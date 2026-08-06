Galilea Montijo enfrenta complicaciones por cirugía estética

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Galilea Montijo pensó en que dejaría de trabajar en la televisión después de 30 años de carrera, y todo por los malos resultados de una cirugía estética a la que se sometió en enero con el objetivo de levantar una de sus cejas, y aunque el especialista responsable le aseguró que la recuperación se llevaría tres semanas, todo se complicó.

Detalles confirmados sobre la cirugía y complicaciones

La doctora María Del Mar Guerra, quien entrevistó a la conductora de "Hoy", fue quien la ayudó cuando el panorama se agravó; sobre la intervención dijo que el objetivo era levantarle la ceja, y sobre esa intervención, el especialista le ofreció quitarle un pedacito de la glándula que está debajo del cuello poder perfilar ese lado.

"Iba a quitar un poquito de las glándulas porque eran las que me tumbaban como el cuello. Entonces dije, bueno, aprovechamos porque pues aprovechemos, o sea, si eso me va a ayudar a que el cuello se levante, está increíble", confesó la conductora.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, cuando Galilea ingirió un líquido para desinflamar, sintió que le quemaba por dentro, se comunicó con el doctor y comenzó el calvario; Galilea empezó a sentir que no podía controlar su rostro debido a la quemadura y a la contractura que había causado dicha sustancia.

La conductora lució una asimetría en el labio, resultado de la quemadura que sufrió en el cuello y del sistema linfático del ojo colapsado.

Montijo se ha sometido, desde entonces, a horas de tratamiento para recuperarse.

Impacto psicológico y reacción pública

La doctora María Del Mar Guerra compartió que Montijo tenía mucho dolor, pues lo que sufrió fue grave.

"Gali tenía dolor. O sea, yo no sé si ustedes alguna vez se han quemado con la estufa lo que duele. Ahora imagínate tener el cuello quemado, la ceja inflamada, hay un dolor, había hormigueo".

La conductora de "La casa de los famosos México" dijo que está acostumbrada a las burlas y los memes, sin embargo, sí le molestó cómo se habló tanto de su caso sin tener certezas.

Confesó que tras lo ocurrido ha recibido tratamiento psicológico, ya que al ver que su cara ya no se parecía a lo que era y llegó a pensar que ya no volvería a trabajar en la televisión.

"Porque también psicológicamente yo dije, ya no voy a trabajar en la televisión. O sea, me cambió la cara. O sea, llegó un punto que dije, me cambió la mirada, ¿qué me hizo? Yo no soy esta. Yo siempre he tenido mucho miedo y tú lo sabes incluso de cambiar mi expresión; yo estaba tristísima, dije bueno, fue mi decisión".

Galilea Montijo no dejó de trabajar a pesar de su problema, lo que generó memes en redes y cuestionamientos sobre su apariencia, semanas antes del arranque de "La casa de los famosos México 2026".

Después del procedimiento, Galilea Montijo se fue a vacacionar a Barcelona, regresó y ya habían pasado los tres meses en los que supuestamente se recuperaría de la cirugía, pero como esto no ocurrió, la conductora se empezó a preocupar, pues su rostro no se desinflamaba.

A pesar del dolor y de que no se veía como deseaba, Montijo no faltó al programa matutino de Televisa; en redes, la lincharon como si hubiera cometido un delito, recordó.

Confesó que lo que le pasaba fue utilizado para memes, mientras que para ella fue sinónimo de dolor y de pérdida de trabajo.

"No puedo controlar mi boca ni mi ojo, no los podía controlar, para los memes son maravillosos, pero a mi me daba muchísimo dolor, por supuesto que perdí trabajo".

Galilea reflexionó sobre la importancia de someterse a un tratamiento en lugares especializados, algo que ella hizo, pero que no corrió con suerte, y defendió el deseo de las personas por querer verse bien.

"Por qué no envejecer como uno quisiera, envejecer bonitos, envejecer dignas, que nos salgas unas arrugas bonitas, que nos salgan unas canas bellas, o no, es cosa de cada quien".

Montijo agregó que su recuperación aún no se completa, sin embargo va por un buen camino, aunque el dolor en el cuello ya se le volvió crónico.