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¿Cuál es la diferencia entre despojo, invasión y desalojo?

La SECTEI utiliza su cuenta de X para informar sobre la importancia de distinguir estos términos en casos de vivienda.

Por El Universal

Agosto 06, 2026 10:43 a.m.
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¿Cuál es la diferencia entre despojo, invasión y desalojo?
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      La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI) informó sobre las diferencias entre despojo, invasión y desalojo, para comprender mejor los conflictos relacionados con alguna propiedad, vivienda y territorio.


      *Despojo

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      De acuerdo con la SECTEI, el despojo es la pérdida de la posesión de un bien mediante la violencia, las amenazas, el engaño o la usurpación.
      *Invasión
      Mientras que la invasión es la ocupación irregular de un inmueble o terreno, sin la autorización de la persona que tiene derecho sobre él.
      *Desalojo
      Y el desalojo es la acción a través de la cual una autoridad o, en algunos casos, la fuerza pública, retira a quien o quienes ocupan un inmueble para devolver la posesión a quien legalmente le corresponde.
      La SECTEI mencionó a través de su cuenta de X que conocer estas diferencias permite comprender la importancia de proteger los derechos humanos y actuar conforme al marco legal.

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