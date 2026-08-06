Percances en motocicleta, propios de la época vacacional: Cruz Roja

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Siniestros de motociclistas y la movilidad propia de las vacaciones dispararon casi 45 por ciento los servicios de emergencia en la zona metropolitana de San Luis Potosí durante junio y julio, al pasar de 450 a 650 atenciones mensuales. El incremento, superior al registrado en el mismo periodo del año pasado, mantiene bajo mayor presión a los cuerpos de auxilio.

El repunte responde, en buena medida, a los siniestros en los que se ven involucrados motociclistas, de acuerdo con el subdelegado de la Cruz Roja Mexicana, Jesús Aarón Cerecero Sánchez.

El funcionario explicó que la carretera a Rioverde concentra accidentes y derrapes de manera recurrente durante los fines de semana, mientras que en el tramo hacia El Huizache la corporación atiende, en promedio, dos percances diarios.

Sobre los casos de mayor gravedad, explicó que la Cruz Roja únicamente traslada a personas que aún presentan signos vitales, por lo que no cuenta con un registro de cuántos de los siniestros atendidos terminan en decesos. Cuando una víctima pierde la vida en el lugar del percance, la intervención queda a cargo de las autoridades competentes.

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Cerecero Sánchez indicó que la Cruz Roja brinda cobertura principalmente en las zonas centro, norte y poniente de la capital potosina, aunque también responde a llamados directos de la ciudadanía. Reiteró que el incremento de emergencias registrado este verano supera el observado durante el mismo periodo vacacional de 2025.

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Ante este escenario, consideró que es necesario fortalecer la regulación para quienes conducen motocicletas. Como referencia, señaló que en la Ciudad de México ya se implementan esquemas de certificación para motociclistas, una medida que, dijo, podría contribuir a reducir la estos incidentes.