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Harry Styles se despide de México regalando churros a sus fans

La promoción en El Moro Condesa generó largas filas y se agotaron las órdenes gratuitas.

Por El Universal

Agosto 10, 2026 04:45 p.m.
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Harry Styles se despide de México regalando churros a sus fans
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      Harry Styles encontró una manera muy dulce y sobre todo mexicana de agradecer el cariño que recibió durante su estancia en la Ciudad de México: regalando churros.


      El cantante decidió consentir a sus fans con este sencillo gesto, después de los días que pasó recorriendo la capital y de abarrotar por varias noches el Estadio GNP como parte de su gira Together, Together.

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      La dinámica comenzó este domingo 9 de agosto en El Moro Condesa, donde los fans podían recibir una orden tradicional cortesía del cantante. En los tickets aparecía que el pago lo había hecho Harry, convirtiendo una compra cotidiana en un recuerdo invaluable.
      La noticia rápidamente se extendió en las redes sociales y provocó filas kilométricas a las afueras de la sucursal. Las órdenes destinadas a la promoción se agotaron alrededor de las 20:00 horas y los seguidores del británico aguantaron lluvia y cansancio para llevarse un pedacito de él.
      Para este lunes, la churrería anunció que reanudaría la dinámica a partir de las 8:00 horas, aunque hasta agotar existencias.
      La elección de Styles tampoco fue casual. Durante su visita, el intérprete de "Golden" parece haberse adaptado perfectamente a la capital; y es que no sólo recorrió en solitario distintos puntos de la ciudad, también adoptó las pequeñas "mañas" de cualquier chilango, como desafiar al tráfico.
      Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando lo captaron esquivando automóviles y hasta unidades del Metrobús. Las imágenes fueron tan comentadas que las propias cuentas del sistema de transporte llegaron a pedirle que tuviera cuidado durante sus paseos.
      Así, mientras Harry se acostumbraba a moverse por una ciudad que durante estos días prácticamente hizo suya, también fue descubriendo algunas de las cosas que forman parte de la vida cotidiana de los capitalinos. Esta noche, Harry se despedirá de sus fans mexicanos con un último concierto que ya está agotado.

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