Así anunció Jesaaelys nacimiento de Eira, nieta de Daddy Yankee

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Con las primeras fotografías de Eira del Mar desde el hospital, Jesaaelys Ayala González anunció el nacimiento de su primera hija junto a Carlos Olmo. Días antes, la creadora de contenido había compartido una sesión de maternidad inspirada en el mar.

A través de un carrusel de imágenes publicado en su cuenta de Instagram, Jesaaelys mostró algunos de los primeros momentos junto a la bebé. En una de las fotografías se observa su mano tomando uno de los dedos de la recién nacida, mientras que en otra aparece con un gorro médico azul, sonriente y saludando a la cámara.

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La publicación también incluyó detalles como un conjunto rosa personalizado con cobija, pantalón, playera, babero y gorro, además de una imagen en la que la influencer aparece alimentando a su hija."Después de tanto esperarte, por fin estás aquí con nosotros. Te amamos, princesa de nuestro corazón. Gracias Dios por esta bendición", escribió.En otra publicación realizada este martes 28 de julio, la creadora de contenido reveló que, aunque ella y Carlos Olmo esperaban que el nacimiento fuera mediante parto vaginal, la bebé no descendió y fue necesario realizar una cesárea.La pareja recibió felicitaciones de seguidores y algunas personalidades del entretenimiento. Con la llegada de Eira del Mar, Daddy Yankee se convirtió en abuelo por primera vez, aunque hasta el momento el intérprete no se ha pronunciado públicamente sobre la noticia.-----Jesaaelys y Daddy Yankee siguen distanciadosJesaaelys y su padre, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala, mantienen un distanciamiento desde hace meses, luego del divorcio y el conflicto legal que protagonizaron Daddy Yankee y Mireddys González, el cual inició en 2025 por temas financieros.Durante la disputa, Jesaaelys mostró públicamente su apoyo a su madre y posteriormente confirmó que la situación había sido un proceso difícil para ella. La creadora de contenido sugirió que el conflicto se hizo público gracias a Yankee y terminó involucrando a la familia, que incluso recibió críticas.Los problemas legales surgieron después de que Daddy Yankee y Mireddys González anunciaran su divorcio en febrero de 2025.