logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Así anunció Jesaaelys nacimiento de Eira, nieta de Daddy Yankee

Con la llegada de Eira, Daddy Yankee se convierte en abuelo, aunque mantiene silencio público.

Por El Universal

Julio 28, 2026 04:18 p.m.
A
Así anunció Jesaaelys nacimiento de Eira, nieta de Daddy Yankee
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Con las primeras fotografías de Eira del Mar desde el hospital, Jesaaelys Ayala González anunció el nacimiento de su primera hija junto a Carlos Olmo. Días antes, la creadora de contenido había compartido una sesión de maternidad inspirada en el mar.


      A través de un carrusel de imágenes publicado en su cuenta de Instagram, Jesaaelys mostró algunos de los primeros momentos junto a la bebé. En una de las fotografías se observa su mano tomando uno de los dedos de la recién nacida, mientras que en otra aparece con un gorro médico azul, sonriente y saludando a la cámara.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La publicación también incluyó detalles como un conjunto rosa personalizado con cobija, pantalón, playera, babero y gorro, además de una imagen en la que la influencer aparece alimentando a su hija.
      "Después de tanto esperarte, por fin estás aquí con nosotros. Te amamos, princesa de nuestro corazón. Gracias Dios por esta bendición", escribió.
      En otra publicación realizada este martes 28 de julio, la creadora de contenido reveló que, aunque ella y Carlos Olmo esperaban que el nacimiento fuera mediante parto vaginal, la bebé no descendió y fue necesario realizar una cesárea.
      La pareja recibió felicitaciones de seguidores y algunas personalidades del entretenimiento. Con la llegada de Eira del Mar, Daddy Yankee se convirtió en abuelo por primera vez, aunque hasta el momento el intérprete no se ha pronunciado públicamente sobre la noticia.
      -----Jesaaelys y Daddy Yankee siguen distanciados
      Jesaaelys y su padre, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala, mantienen un distanciamiento desde hace meses, luego del divorcio y el conflicto legal que protagonizaron Daddy Yankee y Mireddys González, el cual inició en 2025 por temas financieros.
      Durante la disputa, Jesaaelys mostró públicamente su apoyo a su madre y posteriormente confirmó que la situación había sido un proceso difícil para ella. La creadora de contenido sugirió que el conflicto se hizo público gracias a Yankee y terminó involucrando a la familia, que incluso recibió críticas.
      Los problemas legales surgieron después de que Daddy Yankee y Mireddys González anunciaran su divorcio en febrero de 2025.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Así anunció Jesaaelys nacimiento de Eira, nieta de Daddy Yankee
      Así anunció Jesaaelys nacimiento de Eira, nieta de Daddy Yankee

      Así anunció Jesaaelys nacimiento de Eira, nieta de Daddy Yankee

      SLP

      El Universal

      Con la llegada de Eira, Daddy Yankee se convierte en abuelo, aunque mantiene silencio público.

      Muere en Los Ángeles la artista Betye Saar a los 99 años
      Muere en Los Ángeles la artista Betye Saar a los 99 años

      Muere en Los Ángeles la artista Betye Saar a los 99 años

      SLP

      AP

      Saar fue mentora de artistas y su obra fue reconocida por museos como el MoMA y el Museo de Los Ángeles.

      Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez esperan a su segunda hija María
      Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez esperan a su segunda hija María

      Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez esperan a su segunda hija María

      SLP

      El Universal

      La pareja posó en Málaga, donde Cynthia lució su pancita y Carlos concluyó su gira musical.

      Critican a Fede Vigevani por ganar la prueba del líder en LCDLFM
      Critican a Fede Vigevani por ganar la prueba del líder en LCDLFM

      Critican a Fede Vigevani por ganar la prueba del líder en "LCDLFM"

      SLP

      El Universal

      Usuarios en redes sociales acusan a la producción de cambiar reglas y favorecer a Fede Vigevani.