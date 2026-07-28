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Aspirantes de la UNAM exigen respeto a resultados del examen

Los aspirantes piden claridad en el proceso de inscripción y rechazan la repetición presencial del examen.

Por El Universal

Julio 28, 2026 04:23 p.m.
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Aspirantes de la UNAM exigen respeto a resultados del examen
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      Aspirantes seleccionados en el examen de ingreso a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifestaron en la explanada de la Torre de Rectoría para exigir que se respeten los resultados del examen de admisión realizado en línea y rechazaron la posible repetición de la evaluación en modalidad presencial.


      En punto de las 12:00 horas, los manifestantes se concentraron en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, donde demandaron la reanudación del proceso de inscripción en los tiempos establecidos por la convocatoria y, aunque reconocieron la posible comisión de prácticas fraudulentas en la prueba, reprocharon la generalización de estas prácticas en todos los participantes.

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      Adicionalmente, los aspirantes afirmaron que, si en última instancia la Máxima Casa de Estudios determinará la reposición del examen en modalidad presencial, lo volverían a realizar, sin embargo, advirtieron por los efectos negativos que ello provocaría en su salud mental, física y emocional.
      Los inconformes también entregaron un pliego petitorio a las autoridades universitarias. Entre los puntos del documento destaca la continuación del proceso de inscripción en los tiempos establecidos por la convocatoria emitida por la UNAM; no privar a los aspirantes de su derecho a estudiar y respetar el proceso de selección cumplido de forma honesta; y el respeto y atención a los aspirantes seleccionados por las particulares referentes al cambio de plantel, modalidad y carrera.
      En entrevista con EL UNIVERSAL, Frida, de 18 años, relató que presentó por primera vez el examen de ingreso a la licenciatura y fue seleccionada para la carrera de Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Artes y Diseño con 114 aciertos.
      Ella asistió a la movilización para exigir que se respeten los resultados obtenidos en la prueba en línea y para pedir claridad sobre el proceso de los aspirantes seleccionados, "porque están generalizando a los que de verdad nos esforzamos y no todos hicimos trampa".
      Con respecto a la posible cancelación del examen, afirmó que no tiene inconveniente con repetir la evaluación, "porque como dicen, el que nada debe nada teme, pero también el desgaste emocional y físico que tuve durante un año no se me hace justo volverlo a repetir".
      "Entonces que se respeten nuestros resultados, porque en lo personal yo no hice trampa y si hay tramposos que salgan a decirlo, porque nos están afectando a todos", dijo.
      -----Estudiante rechaza repetición del examen
      Daniela, de 21 años, narró que este fue su tercer intento para alcanzar un lugar en la carrera de Medicina en la Facultad de Medicina, donde fue seleccionada luego de obtener 117 aciertos.
      Ella asistió a la protesta para exigir que se respeten sus resultados y demandar claridad sobre su proceso de inscripción, "porque aunque hubo trampas no todos lo hicimos y no estoy de acuerdo en que nos perjudiquen por la trampa de otros".
      Además, rechazó la posible repetición de la evaluación, "porque yo ya pasé por un proceso, cumplí con mi proceso como para que ahorita me hagan volver a pasarlo. En el instructivo y la convocatoria en ninguna parte dice que tengo que volver a repetirlo".
      Sin embargo, admitió que, en el caso de que la Universidad Nacional anulará el proceso de admisión a la licenciatura, volvería a presentarlo, "porque si ya no hay de otra yo no tengo miedo de repetirlo".

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