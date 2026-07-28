FIFA anuncia empresa de 20,000 millones para gestionar Mundial

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El presidente de la FIFA Gianni Infantino anunció el martes su plan para crear una empresa de 20,000 millones de dólares que gestione la Copa del Mundo con inversores privados, incluida la familia Kushner, y la UEFA lo atacó de inmediato.

"La FIFA no tiene derecho a venderlo", señaló la UEFA en un comunicado. "Ninguno de nosotros es dueño del fútbol".

Los diarios The Times de Londres y Financial Times informaron inicialmente sobre los planes de Infantino para formar para formar una filial comercial, que se llamaría FIFA Forward Enterprise (FFE), que gestionaría competiciones como la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes.

La FIFA indicó en un comunicado que FFE recaudaría hasta 4,200 millones de dólares más adelante este año para ayudar a financiar programas de desarrollo "sobre la base de una valoración inicial del capital de 20,000 millones de dólares, mediante la cuidadosa selección de inversores a largo plazo que comprarán participaciones minoritarias, sin control".

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El ente rector del fútbol mundial está trabajando con J.P. Morgan, mientras que entre los inversores previstos figura Thrive Eternal, lanzada por Joshua Kushner, cuyo hermano Jared Kushner es yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Copa del Mundo masculina que terminó este mes solo profundizó los vínculos políticos y personales entre Trump e Infantino, y avivó las preocupaciones sobre esos lazos, incluidas las de la UEFA.

"La esencia y la gobernanza del fútbol no son activos para comerciar, especialmente con cero transparencia sobre quién obtiene ganancias financieras", manifestó la UEFA el martes, en respuesta a los reportes sobre la venta de participaciones en competiciones de la FIFA.

La FIFA es actualmente una asociación sin fines de lucro con sede en Suiza, integrada por sus 211 federaciones nacionales miembro en todo el mundo.

Esos 211 miembros deben aprobar cualquier plan y tendrían la oportunidad "de acceder hasta 20 millones de dólares en capital único", afirmó la FIFA.

"Esto trata sobre la democratización del fútbol en todo el mundo", expresó Infantino en un comunicado de la FIFA.

La UEFA, sin embargo, dijo que se tomó los reportes del proyecto "extremadamente en serio. Así debería hacerlo cada Asociación Nacional de Fútbol".

"Esto cruza una línea que las instituciones rectoras del fútbol nunca deberían cruzar", sostuvo la UEFA, que comprende a 55 de los miembros de la FIFA.

La oferta de 20 millones de dólares de la FIFA a las federaciones miembro

La FIFA explicó que el esquema del anuncio sorpresa del martes fue detallado por Infantino a los miembros que se reunieron en Manhattan el 18 de julio, antes de la final de la Copa del Mundo. Allí, Infantino prometió "liberar el potencial y la oportunidad comercial que tiene la FIFA".

El comunicado de la FIFA del martes sobre su proyecto propuesto encabezó con cuánto dinero podría recibir cada uno de sus 211 miembros hasta 2038 en el "Programa FIFA Fast-Forward".

En lugar de los 8 millones de dólares actualmente prometidos a cada uno en fondos de desarrollo hasta el ciclo comercial del Mundial 2027-30, serían 20 millones de dólares, luego 22 millones y 24 millones en los ciclos siguientes.

La FIFA registró ingresos récord del Mundial de alrededor de 12.000 millones de dólares por el torneo de 2026, que registró precios sin precedentes para entradas y hospitalidad en Estados Unidos, Canadá y México. No se sabe cómo podría igualarse esa cifra con España, Portugal y Marruecos como coanfitriones de la edición masculina de 2030.

Las federaciones miembro podrían elegir si querían participar en las nuevas oportunidades financieras, señaló la FIFA.

"La FIFA conservaría el control exclusivo de FFE y la autoridad exclusiva sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario de partidos y todas las decisiones regulatorias y deportivas", indicó el organismo.

Los estándares de integridad de la FIFA fueron puestos en duda durante la Copa del Mundo, incluso por técnicos de equipos, la federación de fútbol de Noruega y un importante organismo público europeo, el Consejo de Europa.

El intento previo de la FIFA de privatizar activos

La iniciativa anunciada el martes es la segunda vez en la presidencia de Infantino, cada vez más controvertida y de 11 años, que intenta sacar adelante un acuerdo de varios miles de millones de dólares con patrocinadores privados.

En 2018, Infantino propuso una oferta secreta de 25.000 millones de dólares durante 12 años con SoftBank de Japón para crear nuevas competiciones globales, incluido un Mundial de Clubes masculino ampliado, aparentemente respaldado por dinero saudí.

Eso finalmente fracasó tras enfrentar una feroz resistencia de la UEFA, que vio amenazas a sus activos más valiosos: la Liga de Campeones y la Eurocopa.

Aun así, Infantino estrechó lazos con el fútbol saudí y con el príncipe heredero del reino, Mohammed Bin Salman. Arabia Saudí albergará la Copa del Mundo de 2034 y financió en gran medida el renovado Mundial de Clubes masculino, disputado en Estados Unidos el año pasado.

¿El futuro de Infantino?

El éxito financiero del reciente Mundial parece encaminado a asegurar que Infantino sea reelegido el próximo año sin oposición para un cuarto y último mandato hasta 2031.

Desde hace años circulan conjeturas de que Infantino podría querer un papel global distinto en el fútbol más allá de su presidencia de la FIFA, que está prevista para terminar cuando tenga 61 años.

The Times informó el martes que podría crear un cargo de comisionado para Infantino, similar al de un director ejecutivo, en la nueva operación de FFE.

"Nunca se ha discutido esto", señaló la FIFA en un comunicado el martes. "Sin embargo, el presidente de la FIFA y la administración de la FIFA tendrán y deben tener roles de liderazgo en esta entidad —si se aprueba".

No se mencionó ningún calendario para el debate y las decisiones por parte de la FIFA, su Consejo rector presidido por Infantino, y los 211 miembros.

La FIFA tiene previsto celebrar un congreso en línea el 23 de noviembre para confirmar las sedes de las ediciones de los mundiales femeninos de 2031 y 2035.