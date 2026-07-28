logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Buscan prevenir violencia escolar con iniciativa para docentes

La propuesta responde a casos recientes de violencia en escuelas, enfatizando la prevención como prioridad.

Por El Universal

Julio 28, 2026 04:21 p.m.
A
Buscan prevenir violencia escolar con iniciativa para docentes
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Los hechos que recientemente conmocionaron al país, con la muerte de la adolescente Dafne en una escuela militarizada de Tamaulipas, demuestran que la violencia escolar ya no puede atenderse únicamente cuando ocurre una tragedia, por lo que es momento de fortalecer la prevención y dotar a las escuelas de herramientas para actuar antes de que sea demasiado tarde, advirtió Pablo Angulo, senador del PRI.


      Con ese propósito, el legislador presentó una iniciativa para reformar el artículo 73 de la Ley General de Educación, a fin de establecer que docentes y personal educativo reciban capacitación específica y obligatoria para prevenir, detectar y atender situaciones de violencia escolar.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El senador por Campeche señaló que, además de fortalecer la preparación del personal educativo, resulta indispensable que todas las instituciones donde se forman niñas, niños y adolescentes operen con pleno apego a la legislación educativa, bajo mecanismos efectivos de supervisión y con protocolos claros para proteger su integridad.
      "La seguridad de nuestras niñas, niños y adolescentes no puede depender de la improvisación. Quienes tienen bajo su cuidado a millones de estudiantes deben contar con herramientas claras para identificar riesgos, activar protocolos y proteger oportunamente a las víctimas", señaló.
      La propuesta incorpora contenidos mínimos de capacitación en detección temprana de conductas violentas, construcción de entornos escolares seguros, aplicación de protocolos de actuación, educación socioemocional, disciplina positiva, prevención del ciberacoso y coordinación con madres, padres de familia y autoridades educativas, fortaleciendo lo previsto en la Ley General de Educación.
      El legislador recordó que millones de adolescentes han sido víctimas de acoso escolar en México y advirtió que muchos casos permanecen invisibles hasta que escalan a hechos de mayor gravedad, por lo que la prevención debe convertirse en una prioridad permanente del sistema educativo.
      "La mejor respuesta ante la violencia escolar no es reaccionar cuando ya ocurrió la tragedia, sino construir escuelas capaces de prevenirla. La seguridad de nuestras niñas, niños y adolescentes exige instituciones que cumplan la ley, personal preparado y protocolos que funcionen antes de que sea demasiado tarde", concluyó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Buscan prevenir violencia escolar con iniciativa para docentes
      Buscan prevenir violencia escolar con iniciativa para docentes

      Buscan prevenir violencia escolar con iniciativa para docentes

      SLP

      El Universal

      La propuesta responde a casos recientes de violencia en escuelas, enfatizando la prevención como prioridad.

      Comisión de la UNAM revisa plataforma de examen y desempeño de aspirantes
      Comisión de la UNAM revisa plataforma de examen y desempeño de aspirantes

      Comisión de la UNAM revisa plataforma de examen y desempeño de aspirantes

      SLP

      El Universal

      Territorium Life, con más de una década en evaluación digital, enfrenta posible penalización por incumplimientos.

      Cronología de irregularidades en el caso UNAM
      Cronología de irregularidades en el caso UNAM

      Cronología de irregularidades en el caso UNAM

      SLP

      El Universal

      La UNAM analiza presuntas irregularidades en el examen virtual con una comisión técnica especializada.

      México prepara envío de barcos con ayuda humanitaria a Venezuela
      México prepara envío de barcos con ayuda humanitaria a Venezuela

      México prepara envío de barcos con ayuda humanitaria a Venezuela

      SLP

      El Universal

      La Secretaría de Marina coordina el envío de apoyo a Cuba mientras colectivos exigen el fin del bloqueo estadounidense.