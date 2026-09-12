Policía de la Capital desactiva baile sonidero en Tlaxcala

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En operativo BOMI, Policía de la Capital desactivó un baile sonidero en Barrio de Tlaxcala, identificado como un evento de alto riesgo.

Todo, en acciones coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, la 12ª Zona Militar y la Guardia Nacional.

La intervención se realizó durante la noche de este viernes en un predio ubicado sobre la calle Aquiles Serdán, luego de recibir reportes ciudadanos.

Elementos de la Unidad Mixta de Intervención y Reacción de la Policía de la Capital establecieron diálogo con los organizadores, quienes reconocieron no contar con la autorización correspondiente y accedieron a la desactivación del evento, evitando posibles situaciones de riesgo para los asistentes y habitantes del tradicional barrio, según informó la SSPC.

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