Policía de la Capital desactiva baile sonidero en Tlaxcala
Organizadores reconocieron no contar con autorización y accedieron a suspender el baile para evitar riesgos.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En operativo BOMI, Policía de la Capital desactivó un baile sonidero en Barrio de Tlaxcala, identificado como un evento de alto riesgo.
Todo, en acciones coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, la 12ª Zona Militar y la Guardia Nacional.
La intervención se realizó durante la noche de este viernes en un predio ubicado sobre la calle Aquiles Serdán, luego de recibir reportes ciudadanos.
Elementos de la Unidad Mixta de Intervención y Reacción de la Policía de la Capital establecieron diálogo con los organizadores, quienes reconocieron no contar con la autorización correspondiente y accedieron a la desactivación del evento, evitando posibles situaciones de riesgo para los asistentes y habitantes del tradicional barrio, según informó la SSPC.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Detienen a dos hombres con marihuana en la capital
Las intervenciones se realizaron en Balcones del Valle y el Barrio de Tlaxcala
no te pierdas estas noticias
Policía de la Capital desactiva baile sonidero en Tlaxcala
Redacción
Organizadores reconocieron no contar con autorización y accedieron a suspender el baile para evitar riesgos.
Empleado de agencia de autos habría hurtado 513 mil pesos
Redacción
El detenido presuntamente sustrajo el dinero tras desactivar alarmas en oficinas de avenida Universidad
A proceso, presunto feminicida de Tatiana; enfrentará dos cargos
Redacción
Juan "N" quedó en prisión preventiva de al menos 6 meses para el cierre de la investigación complementaria