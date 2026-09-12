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Se platicaría con el PVEM, si la dirigencia nacional lo pide: Morena

En San Luis, el movimiento busca fortalecer su fuerza propia tras la experiencia de 2024, dice Rita Ozalia Rodríguez

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 12, 2026 12:48 p.m.
A
Rita Ozalia Rodríguez / Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      Morena en San Luis Potosí no buscará por iniciativa propia una alianza con el Partido Verde rumbo a 2027.

      Su dirigente estatal, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, afirmó que el partido solo se sentaría con el PVEM si la dirigencia nacional lo solicita, mientras que en el estado trabajan en una alianza con la ciudadanía, el PT y Nueva Alianza.

      La postura, sostuvo, responde a la intención de que Morena construya una fuerza propia y no vuelva a quedar rebasado dentro de una coalición. Rodríguez Velázquez recordó lo ocurrido en 2024 y planteó que el partido debe evitar que una alianza vuelva a diluir su fuerza política en San Luis Potosí.

      "Si no nos lo piden de México, no. O sea, nosotros estamos trabajando por un proyecto que desde el 21, no porque estemos peleados con el PVEM. Lo que queremos es que Morena tenga una fuerza propia y que no nos aplasten porque lo que nos pasó en el 24", declaró.

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      Mientras Morena define su ruta electoral, el partido todavía no tiene a quien encabezará sus trabajos rumbo a 2027. Rodríguez Velázquez señaló que el plazo para esa definición vence en diciembre y adelantó que entre el 16 y el 21 de septiembre podría emitirse la convocatoria para las coordinaciones federales, locales y municipales.

      Sobre la aparición de nuevos partidos, Rodríguez Velázquez reconoció que el escenario de 2027 puede generar una división del voto. Atribuyó esa fragmentación a quienes estén al frente de esas nuevas fuerzas políticas: "Se los van a dividir (los votos) quienes sean dueños de los partidos que hayan tenido esa oportunidad o que se hayan dado esa oportunidad de tener un partido alterno. Perdónenme, es la verdad.", concluyó.

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