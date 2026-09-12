Lando Norris consigue la pole en circuito de Madring

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El británico Lando Norris (McLaren) firmó la primera pole de la historia en el circuito de Madring, que se estrenó este fin de semana como casa del Gran Premio de España de Fórmula Uno, y afirmó sentirse "impresionado" y "ligeramente sorprendido" de haber firmado el tiempo más rápido en la sesión de clasificación.

Lando Norris destaca su vuelta y emociones en clasificación

"Estoy impresionado y ligeramente sorprendido. Es una de las mejores vueltas de mi carrera. Muy feliz por el equipo. Es una de esas vueltas en las que todo estuvo en su sitio. Todo funcionó a la perfección. Muy feliz", dijo Norris, campeón del mundo en 2025, tras la cronometrada principal que tuvo lugar este sábado en el Madring.

Norris aseguró que, a pesar de la dificultad del circuito, estuvo "relajado" en la última vuelta que le dio la pole, con 11 milésimas de ventaja sobre el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), actual líder del Mundial.

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"La adrenalina estaba a tope. Es fácil tensionarse aquí con los muros, pero me sentía con confianza y el coche se sentía bien. Estaba relajado en la última vuelta. En la última vuelta pensaba que iba a irme al muro... pero una de las mejores vueltas de mi vida. Dejé que todo fluyera y por eso estoy con esta sonrisa", señaló.

Expectativas para la carrera en el circuito Madring

Lando analizó lo que puede dar de sí la carrera del domingo en un circuito de Madring, en el que no será fácil adelantar.

"¿La carrera? No lo sé, sigo pensando en mi vuelta. Me he brindado la mejor oportunidad para mañana. No será fácil adelantar, pero será posible. Tengo muchas ganas de está primera carrera en Madrid, ha sido un placer hasta ahora y la carrera será larga en un circuito difícil", comentó.