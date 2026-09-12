Trump asegura que EU no saldrá del T-MEC, "buena relación" con México

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que puede tener una buena relación con México, al ser cuestionado sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Vamos a tener una excelente relación con México", declaró el mandatario estadounidense durante una conferencia de prensa en Dublín.

Al término de una reunión bilateral con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, el mandatario estadounidense fue cuestionado por la prensa sobre si contemplaba abandonar el acuerdo trilateral.

"¿Está considerando retirarse del acuerdo T-MEC, con México, EU y Canadá?", se le cuestionó, ante lo que respondió: "No, me llevo genial. Vamos a tener una gran relación con México. De hecho, tenemos una buena con Canadá. Canadá quiere hacer un trato desesperadamente".

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