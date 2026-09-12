logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Trump asegura que EU no saldrá del T-MEC, "buena relación" con México

Así lo declaró al término de una reunión bilateral con el primer ministro irlandés Micheál Martin

Por El Universal

Septiembre 12, 2026 11:54 a.m.
A
Donald Trump / Foto: Archivo

Donald Trump / Foto: Archivo

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que puede tener una buena relación con México, al ser cuestionado sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

      "Vamos a tener una excelente relación con México", declaró el mandatario estadounidense durante una conferencia de prensa en Dublín.

      Al término de una reunión bilateral con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, el mandatario estadounidense fue cuestionado por la prensa sobre si contemplaba abandonar el acuerdo trilateral.

      "¿Está considerando retirarse del acuerdo T-MEC, con México, EU y Canadá?", se le cuestionó, ante lo que respondió: "No, me llevo genial. Vamos a tener una gran relación con México. De hecho, tenemos una buena con Canadá. Canadá quiere hacer un trato desesperadamente".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Sheinbaum dialoga con secretario de Comercio de EE.UU. sobre aranceles

      La reunión se dio en medio de tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá que afectan el T-MEC.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Trump asegura que EU no saldrá del T-MEC, buena relación con México
      Trump asegura que EU no saldrá del T-MEC, buena relación con México

      Trump asegura que EU no saldrá del T-MEC, "buena relación" con México

      SLP

      El Universal

      Así lo declaró al término de una reunión bilateral con el primer ministro irlandés Micheál Martin

      Rechaza Reino Unido la muerte asistida
      Rechaza Reino Unido la muerte asistida

      Rechaza Reino Unido la muerte asistida

      SLP

      AP

      Rusia ha perdido 500 mil soldados
      Rusia ha perdido 500 mil soldados

      Rusia ha perdido 500 mil soldados

      SLP

      AP

      Se ralentiza el avance del ejército ruso en Ucrania

      Por eso luchamos hoy, dice Trump
      Por eso luchamos hoy, dice Trump

      Por eso luchamos hoy, dice Trump

      SLP

      AP

      Donald Trump conmemora la fecha en el Pentágono