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Ejército y SSP capturan a presuntos "Chapitos" en Sinaloa

Once hombres ligados a ese cártel fueron detenidos con armas y equipo táctico en Escuinapa

Por El Universal

Septiembre 12, 2026 01:06 p.m.
A
Ejército y SSP capturan a presuntos Chapitos en Sinaloa
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      Once presuntos integrantes de la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, fueron detenidos por el Ejército y el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa durante patrullajes de vigilancia y reconocimiento en el municipio de Escuinapa.

      Detalles confirmados de la detención

      De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), los hombres están vinculados a la célula delictiva de Óscar Luciano Martínez Larios, alias "Casco", presunto jefe regional de "Los Chapitos", acusado del secuestro y muerte de los diez mineros de la empresa canadiense Canam/Vizsla Silver Corp., registrado en enero de 2026 en La Concordia, al sur de Sinaloa.

      Acciones de la autoridad tras la captura

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      A los hombres se les detuvo en flagrancia en el poblado de La Isla del Bosque, municipio de Escuinapa, en posesión de 12 armas largas, cargadores, chalecos y municiones de diversos calibres; así como equipo táctico, informó la Defensa en un comunicado.

      Tras su detención, el personal militar y de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa puso a los detenidos y lo asegurado a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, para continuar con las actuaciones ministeriales correspondientes.

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