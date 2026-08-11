Predio en Puerta de Piedra no está abandonado: colectivo

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El Colectivo Ciudadano Bosque Urbano Puerta de Piedra rechazó las declaraciones del alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien afirmó que el predio permanece abandonado, y sostuvo que el espacio es resultado de años de trabajo comunitario impulsado por vecinos de distintos fraccionamientos de la zona sur de la capital potosina.

A través de un posicionamiento público, los integrantes del colectivo señalaron que el terreno fue recuperado por habitantes del sector cuando se encontraba lleno de escombro y sin las condiciones adecuadas para su uso.

Aseguraron que las labores de limpieza, reforestación y mantenimiento realizadas durante varios años permitieron la consolidación de un área verde que actualmente buscan proteger de manera definitiva.

Los vecinos también celebraron que el predio haya quedado fuera del proceso de subasta impulsado por el Ayuntamiento de San Luis Potosí, aunque rechazaron que ello haya sido producto de una decisión unilateral de la administración municipal.

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Indicaron que actualmente existen tres juicios de amparo vigentes, acompañados de suspensiones judiciales, que impiden cualquier intento de venta, urbanización o enajenación del terreno.

El colectivo sostuvo que la defensa del espacio no concluirá con la cancelación de la subasta y adelantó que continuará promoviendo acciones para obtener la declaratoria de Área Natural Protegida y Parque Urbano.

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Consideraron que la preservación del sitio representa un beneficio ambiental para los habitantes de la zona sur y para la ciudad en general.

Asimismo, respondieron a los señalamientos del alcalde sobre la falta de actividad en el predio y explicaron que han limitado las intervenciones físicas por respeto a las disposiciones emitidas por las autoridades judiciales.

No obstante, afirmaron que el lugar sigue siendo utilizado para actividades deportivas, ecológicas y culturales, además de destacar la presencia documentada de diversas especies de aves que, aseguran, han encontrado refugio en el ecosistema generado por la reforestación vecinal.

El colectivo llamó a las autoridades municipales a respetar las resoluciones judiciales y abandonar lo que calificaron como un discurso descalificador hacia el movimiento ciudadano.