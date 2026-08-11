Ninel Conde se refugia bajo mesa durante terremoto en Colombia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ninel Conde vivió el terremoto en Colombia que ocurrió ayer lunes 10 de agosto, la cantante narró lo terrorífica que fue la experiencia y aseguró que a pesar de que le han tocado varios sismos en México, el que acaba de vivir en Colombia es el más fuerte que ha vivido.

A través de redes, Ninel contó lo que hizo en el momento del terremoto, se metió abajo de una mesa y le llamó a su esposo mientras su sobrina y sui perrita la acompañaban en la habitación de un piso 14.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Un terremoto horrible, no tienen idea el susto que me acomodé", contó la "Bombón asesino".Narró que no sabía qué hacer porque se encontraba en un piso 14 y el terremoto duró mucho tiempo, a ella se le hicieron horas."Me metí abajo de una mesa, me salía, le marqué a mi esposo, regresé abajo de la mesa y eso no dejaba de moverse", contó Ninel en un video.Aunque pensó que iban a tomarse el día tras lo ocurrido, le sorprendió ver que todo siguió normal; Ninel está en Colombia por "Top Chef VIP".Las labores de búsqueda y rescate continuaban el martes en decenas de ciudades y pueblos del oeste de Colombia después de que un potente terremoto sacudiera la región, matara más de un centenar de personas y dejara a muchas atrapadas bajo los escombros de edificios dañados y destruidos.El terremoto del lunes, de magnitud 7.4, sacudió Cali, Quibdó, Pereira y muchos otros municipios. Los alcaldes y gobernadores de Cali, Pereira, Chocó y Manizales informaron el martes que al menos 179 personas han muerto sólo en esas cuatro zonas.