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Ninel Conde se refugia bajo mesa durante terremoto en Colombia

El terremoto dejó al menos 179 muertos y daños en varias ciudades del oeste colombiano.

Por El Universal

Agosto 11, 2026 12:58 p.m.
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Ninel Conde se refugia bajo mesa durante terremoto en Colombia
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      Ninel Conde vivió el terremoto en Colombia que ocurrió ayer lunes 10 de agosto, la cantante narró lo terrorífica que fue la experiencia y aseguró que a pesar de que le han tocado varios sismos en México, el que acaba de vivir en Colombia es el más fuerte que ha vivido.


      A través de redes, Ninel contó lo que hizo en el momento del terremoto, se metió abajo de una mesa y le llamó a su esposo mientras su sobrina y sui perrita la acompañaban en la habitación de un piso 14.

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      "Un terremoto horrible, no tienen idea el susto que me acomodé", contó la "Bombón asesino".
      Narró que no sabía qué hacer porque se encontraba en un piso 14 y el terremoto duró mucho tiempo, a ella se le hicieron horas.
      "Me metí abajo de una mesa, me salía, le marqué a mi esposo, regresé abajo de la mesa y eso no dejaba de moverse", contó Ninel en un video.
      Aunque pensó que iban a tomarse el día tras lo ocurrido, le sorprendió ver que todo siguió normal; Ninel está en Colombia por "Top Chef VIP".
      Las labores de búsqueda y rescate continuaban el martes en decenas de ciudades y pueblos del oeste de Colombia después de que un potente terremoto sacudiera la región, matara más de un centenar de personas y dejara a muchas atrapadas bajo los escombros de edificios dañados y destruidos.
      El terremoto del lunes, de magnitud 7.4, sacudió Cali, Quibdó, Pereira y muchos otros municipios. Los alcaldes y gobernadores de Cali, Pereira, Chocó y Manizales informaron el martes que al menos 179 personas han muerto sólo en esas cuatro zonas.

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