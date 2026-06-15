¡IMPARABLE!

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NUEVA YORK.- Mientras tanto, la sensación de "Obsession" continúa. Aunque originalmente se estrenó con 17,2 millones de dólares, el lanzamiento de Focus Features ha superado esa cifra cuatro fines de semana consecutivas. Lo hizo de nuevo este fin de semana, al recaudar 19 millones de dólares en taquillas para llevar su acumulado en Norteamérica a 188,3 millones y su total mundial a 286,5 millones.

Con un costo de producción inferior a 1 millón de dólares, "Obsession" figura entre los estrenos más rentables que se recuerdan en tiempos recientes. Focus la adquirida por 15 millones de dólares.

La película líder del fin de semana pasada, "Scary Movie", cayó al tercer lugar con 14,5 millones de dólares. El estreno de Paramount Pictures, la sexta entrega de la franquicia de parodias de terror, se desplomó con fuerza respecto a su fin de semana de estreno, con una caída del 73%. Pero con un presupuesto de producción moderado de 30 millones de dólares, la secuela producida por Miramax ya es un éxito considerable. Su total nacional en dos semanas es de 88,6 millones de dólares.

"Backrooms", de A24, sumó 11,3 millones de dólares en el mercado nacional en su tercer fin de semana. Ha recaudado rápidamente 262,3 millones de dólares a nivel mundial.

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En su segundo fin de semana, "Masters of the Universe", de Amazon MGM, cayó con rapidez tras un debut decepcionante. Su taquilla bajó un 71% hasta 8,7 millones de dólares. Su total nacional en dos semanas se sitúa en 46,7 millones de dólares.

El próximo fin de semana, "Toy Story 5", de The Walt Disney Co., se estrena con grandes expectativas.