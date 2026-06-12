Influencers mexicanos se vuelven viral en partido del Mundial 2026

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La

de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha puesto bajo la lupa a México. Luego de que la ceremonia de apertura se llevó a cabo este jueves 11 de junio en el

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, eldel torneo arrancó entre lay el equipo deEste primer encuentro deldejó a todo el país celebrando, pues el equipo mexicano se llevó la victoria, terminando el juego con unComo era de esperarse, lasde laprovocaron furor en los asistentes del estadio, entre los que destacaron dos hombres, ya que fueron captados en la transmisión de televisión nacionalmientras celebraban eldel partido.Lacaptó a ambos hombres durante una toma a las tribunas para mostrar el ambiente en el estadio, luego de queanotara elpara México en el partido y su primer gol mundialista.El momento no solo fue transmitido a través de televisión nacional, sino que logró volversesociales y usuarios identificaron a los personajes como el creador de contenido mexicano,, y el tiktoker peruano,La escena ha desatado un sinfín dey miles de internautas en redes sociales se han dedicado a criticar a los dos jóvenes por estarcuando tenían a los jugadores justo en frente y estaban viviendo el momento de la manera más auténtica posible.Ambos influencers han sido señalados como el "" y como uno de los primerosque deja esteEn la sección de comentarios de las publicaciones de la toma de los personajes, usuarios e internautas dividen sus opiniones, pues mientras algunos critican su decisión de grabarse a sí mismos mientras el partido real sucede frente a sus ojos, otros defienden a los influencers, comentando que así pueden inmortalizar su reacción.Algunos comentarios son:"Cómo vas a grabar. Dejen el celular en el bolsillo todo el partido y vivan un poco la vida. Si te grabas a vos sos un bol*do y si grabas a los jugadores también"."Tenían la oportunidad de haber grabado el gol en vivo y en directo, pero no, se graban a ellos mismos"."Que lastima que no hayas podido disfrutar un momento como el gol por estar pensando en grabarte"."Los videos de los jugadores se pueden conseguir de mil formas y conque la de un móvil, pero inmortalizar un momento de felicidad tuya no lo vas a tener si no te grabas. Y no sabes cuánto le puede costar a alguien llegar a ese momento como para grabar a otro lado"."¡Ay yo lo super amé!!! Su cara y su reacción me transmitieron mucho sentimiento porque seguro le costó estar ahí y se ve que vivió y gozó el momento al 100"."Todos losque vienen desde laque lastima me dan y la verdad que bueno que una persona que si le gusta este deporte esté cumpliendo su sueño, dan asco, bien dicen que el enemigo de un mexicano es otro mexicano".Luego de volverse virales, tantocomose han pronunciado en redes sociales. El peruano compartió su video comentando la famosa frase de que "un mexicano nace donde se le da la gana", pues la emoción y el furor con los que celebró la anotación de Jiménez parecía auténtica de un nacional.Por su parte,se burló de la escena que protagoniza, afirmando que ahora es uny defendiendo que su emoción fue pura y que, contrario a lo que muchos usuarios critican, se estaba grabando a sí mismo pues la FIFA impone reglas estrictas sobre el contenido que se puede grabar y difundir durante un partido.Entre estas normas queda prohibido para loscompartir jugadas, goles, penales odel juego, por lo que, aunque ambas figuras gozaban de un lugar privilegiado, no podían estar grabando lo que sucedía en la cancha.Diversostambién han publicado susa las anotaciones de México durante el partido, comocon