Influencers mexicanos se vuelven viral en partido del Mundial 2026
La FIFA prohíbe grabar jugadas, lo que explica la reacción de los creadores de contenido.
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Lainauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha puesto bajo la lupa a México. Luego de que la ceremonia de apertura se llevó a cabo este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México
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, el primer partido del torneo arrancó entre la selección mexicana y el equipo de Sudáfrica.
Este primer encuentro del Grupo A dejó a todo el país celebrando, pues el equipo mexicano se llevó la victoria, terminando el juego con un marcador 2-0.
Como era de esperarse, las dos anotaciones de la selección mexicana provocaron furor en los asistentes del estadio, entre los que destacaron dos hombres, ya que fueron captados en la transmisión de televisión nacional grabándose a sí mismos mientras celebraban el segundo gol del partido.
La transmisión en vivo captó a ambos hombres durante una toma a las tribunas para mostrar el ambiente en el estadio, luego de que Raúl Jiménez anotara el segundo gol para México en el partido y su primer gol mundialista.
El momento no solo fue transmitido a través de televisión nacional, sino que logró volverse viral en redes sociales y usuarios identificaron a los personajes como el creador de contenido mexicano, Marck del Águila, y el tiktoker peruano, Rubén Tuesta.
La escena ha desatado un sinfín de reacciones y miles de internautas en redes sociales se han dedicado a criticar a los dos jóvenes por estar grabándose a sí mismos cuando tenían a los jugadores justo en frente y estaban viviendo el momento de la manera más auténtica posible.
Ambos influencers han sido señalados como el "nuevo meme nacional" y como uno de los primeros momentos inolvidables que deja este Mundial 2026.
En la sección de comentarios de las publicaciones de la toma de los personajes, usuarios e internautas dividen sus opiniones, pues mientras algunos critican su decisión de grabarse a sí mismos mientras el partido real sucede frente a sus ojos, otros defienden a los influencers, comentando que así pueden inmortalizar su reacción.
Algunos comentarios son:
"Cómo vas a grabar. Dejen el celular en el bolsillo todo el partido y vivan un poco la vida. Si te grabas a vos sos un bol*do y si grabas a los jugadores también".
"Tenían la oportunidad de haber grabado el gol en vivo y en directo, pero no, se graban a ellos mismos".
"Que lastima que no hayas podido disfrutar un momento como el gol por estar pensando en grabarte".
"Los videos de los jugadores se pueden conseguir de mil formas y con mejor calidad que la de un móvil, pero inmortalizar un momento de felicidad tuya no lo vas a tener si no te grabas. Y no sabes cuánto le puede costar a alguien llegar a ese momento como para grabar a otro lado".
"¡Ay yo lo super amé!!! Su cara y su reacción me transmitieron mucho sentimiento porque seguro le costó estar ahí y se ve que vivió y gozó el momento al 100".
"Todos los comentarios horribles que vienen desde la envidia que lastima me dan y la verdad que bueno que una persona que si le gusta este deporte esté cumpliendo su sueño, dan asco, bien dicen que el enemigo de un mexicano es otro mexicano".
Luego de volverse virales, tanto Del Águila como Tuesta se han pronunciado en redes sociales. El peruano compartió su video comentando la famosa frase de que "un mexicano nace donde se le da la gana", pues la emoción y el furor con los que celebró la anotación de Jiménez parecía auténtica de un nacional.
Por su parte, Marck del Águila se burló de la escena que protagoniza, afirmando que ahora es un meme nacional y defendiendo que su emoción fue pura y que, contrario a lo que muchos usuarios critican, se estaba grabando a sí mismo pues la FIFA impone reglas estrictas sobre el contenido que se puede grabar y difundir durante un partido.
Entre estas normas queda prohibido para los creadores de contenido compartir jugadas, goles, penales o acciones continuas del juego, por lo que, aunque ambas figuras gozaban de un lugar privilegiado, no podían estar grabando lo que sucedía en la cancha.
Diversos creadores de contenido también han publicado sus reacciones a las anotaciones de México durante el partido, como Juanpa Zurita con Alejandro Speitzer.
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